Quién es Quién/Las cartas de Velasco para Tuxtla/Noé Farrera Morales

No hace falta ser brujos o jugarle a la pitonisa para entender que la carta principal del gobernador Manuel Velasco Coello rumbo a la sucesión de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez es Carlos Penagos el aspirante que trae el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Chiapas Unido. Y digo que es la carta fuerte del gobierno del Estado no porque sea la mejor opción, sino porque es quien mejor se acomoda a los intereses perversos que manejan desde el aparato de poder.

Tras éste político y exdiputado del verde cuyas iniciativas han sido un rotuno fracaso como el del paso de su madre putativa Chachita Pariente en la alcaldía, dicen que está la figura de César Serrano Nucamendi, un pastor evangélico que dice traer el respaldo del cónclave cristiano y que fue en el 2007 miembro del Partido Acción Nacional (PAN), y que ahora, al ser traicionado por su mismo partido evangélico, el Encuentro Social, y sin apoyo desde Morena y el PT que presumía le darían el aval para competir, pues se refugió en el Partido Mover a Chiapas que dirige el buen Enoc Hernández Cruz y que se dice pertenece a la señora Leticia Coello, madre del gobernador.

Y no podemos descartar que como última carta para Manuel Velasco en caso de que no levante Penagos, que Serrano Nucamendi siga sin ser conocido y siga violando el estado laico en sus discursos, se erija como última carta de presentación un mitómano arribista como el que abandera la coalición Juntos haremos Historia. Me refiero a Carlos Morales, el eterno depredador durante este sexenio y que trae entre manos, junto a su hermano Plácido Morales, la devastación del cerro Meyapac en la tierra que los ha visto crecer y que seguro se siente avergonzada de tener a una familia tan lacra como ellos.

Así entonces las cartas para poder enfrentar a Paco Rojas, porque es el rival a vencer. Así la seudoestrategia que traen entre mano y que pretenden sembrar como una verdad. Porque Carlos Penagos desde un inicio hizo su berrinche porque quería obligar a Enoc Hernández a que el morado se uniera a la coalición que trae Penaguitos, pero se equivocó rotundamente. Así, las cartas están ya sobre la mesa. Primero el niño de las anfetaminas, el niño verde, el que como experiencia tiene ser dueño de bares y cantinas. Segundo, un personaje como el rector Serrano que es de ultraderecha y que está en contra del matrimonio igualitario y de los pensamientos que no se apeguen a lo que él dice, anda elevando la mano porque el mismo Enoc es quien le habla al oído al gobernador y lo ha vendido como una buena opción, aunque yo sí lo dudo.

Tercero, la figura de un hombre que fue de toda la lealtad del gobierno verdeecologista y que ahora se vende como uno de izquierda y que anda moviendo mar y tierra para que el gobernador, que trae todo el respaldo volcado para los morenos de AMLO, lo voltee a ver y le dé todo el respaldo a él y no a los demás. Y así se encuentra, entonces, el panorama político de nuestro estado rumbo a las elecciones por la municipal a Tuxtla Gutiérrez. Y es acá donde ahora a nosotros lo que nos corresponde es estar conscientes que tanto Carlos Penagos Vargas, César Serrano Nucamendi y Carlos Morales Vázquez son parte del mismo mal, son auspiciados por el sistema y son los alfiles del Partido Verde incrustados en diversos institutos políticos.

¿Por quién votar entonces cuando tres de las cartas son respaldadas por el mismo gobierno de 6 años? Simplemente por aquellos proyectos que no signifiquen repetir lo fallidos que hemos sufrido, los que han sepultado nuestra ciudad y que fingen llegar a ser un cambio que obviamente no traen, los que no sean disfraces de moral cuando se han corrompido o peor aún, que digan que son ciudadanos cuando eso no es cierto porque han pactado con Dios y con el diablo. En fin. Ahora debemos razonar el voto y hacerlo útil. Es lo que nos toca y nos corresponde para evitar que se repita lo mismo de siempre. ¡Hasta mañana!