Quién es Quién/Noé Farrera Morales/Reciclando delincuentes

En Simojovel, el Partido Chiapas Unido o hundido, vaya usted a saber cuál término le encaja mejor, y que maneja el empedernido de Miguel Córdova, alias el Amigo Migue, está reciclando delincuentes. Sí, tal y como usted lo lee, estimado lector. Reciclan expresidiarios y dan cobijo a vivales que están involucrados en el sicariato. Me refiero a los hermanitos Gómez. Ambos que ya fungieron como alcaldes de ese municipio y que han seguido el ejemplo del bandido de su padre Juan Gómez a quien el mismo pueblo ha acusado de ser un homicida y un vengador que se cobra todo por mano propia sin temor a las leyes que dice, y segura, se tuercen con poder y con dinero.

Pues estos que les digo que andan reciclando los de Chiapas Unidos son Juan y Ramiro, los hermanitos que dicen ser avales de la famosísima “Fuerza Gómez”, son los mismos que antes ya estuvieron uno preso y el otro prófugo. Juan es el que fue detenido con droga y armas y probó las mieles del Amate. Quizá muchos no se acuerden pero nosotros sí tenemos bien presente ese episodio escandaloso y vergonzoso que estos cínicos quieren que usted y yo olvidemos. Ramiro se dio a la fuga porque tenía órdenes de aprehensión liberadas y fue a este a quien le detuvieron a dos sicarios, dos asesinos armados.

Por si fuera poco estas dos joyas son las mismas que buscaron matar al padre Marcelo contratando a unos malandrines, pero se les saló el asunto afortunadamente. ¿Y así quieren darles el municipio para que lo gobiernen? Por Dios. Lo que es no tener ni tantita madre y vergüenza. Ahora resulta que quieren apostarle a la desmemoria del pueblo y los de Chiapas Hundido quieren venderse como recicladores de basura. Porque eso es lo que están haciendo precisamente. Y no, no me extraña ni tantito. Y no me extraña por el famoso Amigo Migue es un pobre perdedor, un soñador en bancarrota. No me extraña porque su sola facha de retraído y su porte de mediocre nos indican que no se podría esperar nada bueno de un pelele como él. Porque el Amigo Migue es todo menos político. Más político y mucho más porte tendría si el político fuera su hermano el poeta Ulises Córdova, el psiquiatra de San Cristóbal quien sí viste bien y quien sí es un hombre letrado, y no como ese Miguelito.

Por lo pronto ya sabemos que Chiapas Hundido recicla basura. Puro reo trae. Porque el Amigo Migue debería investigar quiénes son esos que le han ordenado sumar a su equipo y que, en vez de sumarle a la credibilidad, le restan galán. Que pregunte de la relación de esos Gómez con el otro bandido de Pueblo Nuevo Solistahuacán llamado el profe Enoc Díaz Pérez, otro exreo que está vinculado al Cártel de los Diablos y que estuvo en prisión no precisamente por ser una blanca paloma. Enoc y los Gómez han hecho negocios turbios y eso lo saben todos. Lo bueno, con esto, es que tienen un padrino político que los acuerpa. ¿Se imagina usted de quién le estoy hablando? ¿No? Pues de nada más y nada menos que el Zanja Negra, el Jaguar Negro, el diputado dignidad, el renunciador, el negrito berrinchudo, el de la cultura del esfuerzo y que ni así levante, Eduardo Ramírez Aguilar.

Así es. A los Gómez lo impone ERA y por eso la guerra que traen los de Chiapas Hundido con el PRI en Simojovel es fuerte, porque los intereses del PVEM están ahí, vivitos y coleando. Están vigentes y ponen una alerta que debería ser tomada en cuenta cuanto antes. Simojovel podría pasar a ser un centro de distribución de droga, de proliferación de prostitución y demás ilícitos, si dejan que los Gómez se apoderen de todo. Aguas con esas amistades de poder. Aguas con eso. ¡Hasta mañana!