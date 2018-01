Quién es Quién/Noé Farrera Morales/Sin impartición de justicia en Chiapas

En Chiapas, la impartición de justicia tiene huecos enormes por donde se le vea. Empecemos señalando que la infraestructura de los juzgados de juicios orales son elefantes blancos en los distintos municipios de la entidad. La faramalla fue más una estrategia electorera que quiere usar como bandera de trabajo el magistrado Escandón Cadenas, pero que en el fondo nos habla del mismo comportamiento fallido que han tenido los gobiernos anteriores. Ese afán de ufanarse de ser los primeros en construir, en proponer, en implementar, equis o ye cosa, y al final de cuentas nada les funciona, al final de cuentas terminan dejando sendos vacíos que no se llenan. Por ejemplo, recordemos cuando fueron detenidos los empresarios. ¿Dónde estaban los famosos juicios orales que tanto presumió el mismísimo Rutilio? En ningún lado, porque todo ha sido, como todo durante su paso, puro jarabe de pico.

Lo mismo pasa con el asunto de la impartición de justicia. Vemos los problemas por doquier y nos queda claro que ¿los resultados de la implementación de ese tan anunciado y proclamado nuevo sistema de impartición de justicia ha quedado muy lejos de Chiapas, muy lejos de lo que los panfletos que difunden en las redes sociales y que publican los diferentes medios de comunicación, muy lejos del discurso hueco y sin efecto que el mismo magistrado promueve. No. No hay impartición de justicia. Se percibe junto a la ingobernabilidad que lo permea todo. No hay impartición de justicia, una real, porque de otro modo los verdaderos capos y hampones en la entidad estaría tras las rejas y no es así.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, y su mismo magistrado Rutilio Escandón Cadenas, le sirven a los intereses del Poder Ejecutivo. Chistan y saltan a la hora que el gobernador les indica y no toman decisiones sin consultar. Para que Rutilio pueda mover un dedo pide permiso de todo. Esa lealtad y sumisión es la que le ha valido poder haber aceptado la coordinación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado y poder seguir gozando de las mieles del aparato de justicia de la entidad. De otro modo, Manuel Velasco lo hubiese hecho renunciar desde hace mucho rato.

Y en eso, considero, radica la peor de las mentiras. ¿Cómo puede un magistrado, sin renunciar al cargo, gozando de las canonjías de uno de los tres poderes, cobrando un salario quincenal, atribuyéndose bonos navideños, siendo omiso en su actuar y fingiendo demencia en el enriquecimiento de sus colaboradores, ser juez y parte? Con la derecha abandera el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, habla de la izquierda, critica la mafia el poder, acusa corrupción, sindica a otros y dice que abanderara las luchas de la izquierda. Mientras con la derecha sigue enquistado en el poder, come de la mano de Manuel Velasco que, bajo los lineamientos y señalamientos del mismo López Obrador es parte de esa mafia del poder.

Esas son las cosas que nos hacen preguntarnos si en verdad López Obrador es la opción que requerimos. A mí Rutilio no me cae ni mal ni bien, como me han preguntado. Me es indiferente como persona. Pero una cosa es él y su vida, y otra es la de su puesto como magistrado comiendo con manteca, usando de bandera su cercanía con Pío López Obrador, pero eso sí: no dejando de comer del PVEM que es el que lo tiene ahí en el puesto que hoy ostenta.

Me he leído sus boletines y ya no sé si ponerme a llorar o de verdad ignorar todo. Las mentiras que ahí vienen, son tan grandes como creer que él, Rutilio Escandón, podrá ser capaz de acabar con la corrupción en Chiapas. Sí, es que debe terminar pero que bien ha abanderado desde su puesto en el PJE. ¿O no?

Anclaje

Basado en la ignorancia, desde la Fiscalía General del Estado de Chiapas han declarado ya que piensan investigar a José Antonio Aguilar Bodegas por algunas supuestas cuentas que no han sido declaradas Las fechas de las que se basan son 2013 y 2104. ¡Ah, bendita ingenuidad! Señores, Josean no era funcionario en esas fechas. Busquen otra forma de intimidar, porque esta nomás no les está funcionando.