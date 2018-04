Quién es Quién/Paco debe cambiar de discurso/Noé Farrera Morales

A Paco Rojas, candidato del Frente por Chiapas, que abanderan los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), le encuentro solamente un único error: su discurso que es el mismo del 2015 y no se ha renovado. Debería empezar a pensar en dejar de estar hablando de Fernando Castellanos. Porque no es nada nuevo, no es una estrategia nueva y no abona a nada. El peligro son sus oponentes. Porque lo que deben entender los electores hoy en día es que el riesgo para Tuxtla Gutiérrez es que elijan a un pelele como el exdiputado tucán y promotor de las anfetaminas de Carlos Penagos Vargas. Vamos por partes para entender de qué estoy hablando:

1) Votar por Penagos es votar por Chachita Pariente y por el mismísimo bastardo Juan José Sabines Guerrero. Es votar por la continuidad del gobierno verdeecologista que tanto daño le ha hecho no sólo a la capital Tuxtla Gutiérrez sino a Chiapas mismo. Pero no todo se queda ahí, en el descrédito que han cosechado. No. Para nada. Se trata de algo mucho más delicado que eso y tiene que ver con los orígenes como empresario de Carlitos. Recuerden de dónde salió. Recuerden Piñas & Charlies y recuerden Fuerza Sabines. ¡Nah! Carlitos sabe perfectamente de lo que hablo. Votar por él es votar por la proliferación de las cantinas, de los bares, de los prostíbulos, de la misma prostitución en el centro de Tuxtla que no se puede controlar y que es solapada por el mismo gobierno municipal.

2) Penagos representa a los gobiernos como el de su madre putativa que le brindó los parabuses, la misma Chachita que fue quien, para darle un mejor futuro a su hijita, metió a su yerno perverso y corrompido a la política en donde refinó sus mañas y pasó de ser un simple patán a un patán con dinero. Estos detalles son los que Paco Rojas debe recalcar en sus arengas, son los detalles que debe dejar muy en claro y muy precisos para que la gente conozca perfectamente lo que significa que se dé continuidad a ese tipo de gobierno donde los que llegan sólo lo hacen para proteger los otros intereses y acuerparse para poder pegar el salto a otro puesto de elección popular.

3) Paco Rojas debe dejar de preocuparse por hacer promesas de meter a la cárcel a los otros que sabemos que tarde o temprano van a ser alcanzados por el brazo de la ley. Por eso debe dejar de preocuparse por ello y mostrar cuál es el plan a seguir, cuál es el plan de trabajo que se requiere para poder rescatar a nuestra ciudad que se está ahogando en la indiferencia de la mayoría de la clase política que, aunque viven acá, son incapaces de mover un dedo para que las cosas mejoren.

4) Paco no requiere de andar usando como bandera de protesta el rencor que le quedó por haber sido víctima del fraude en el 2015. Puede cobrarla pero de forma legal y a su tiempo. Hoy, en Tuxtla Gutiérrez requerimos otras cosas. La unidad y el despertar ciudadano, son unas de ellas; requerimos, asimismo, de creer que este proyecto que trae es innovador y que nos va a llevar a poder ponderar el desarrollo de nuestra capital y la mejora que requerimos de forma urgente.

Por eso yo conmigo al doctor a que, en primera, no caiga en las provocaciones. En segunda, que se deje de andar enganchando en los problemas que dejó a la deriva Fernando Castellanos. Ahora el discurso debe ser otro. Debe ser uno que tenga otros fines y que la ciudadanía vea y entienda que los intereses son de todos y no de revanchas burdas que en nada nos abonan. Porque Tuxtla requiere de sus tuxtlecos, de los buenos que somos más, del mensaje, del amor a la ciudad y nosotros, todos los que vamos a unirnos para hacer realidad nuestro objetivo: rescatar a la ciudad coneja y ponerla tan bella como fue en otras épocas, porque se merece esto y más y sólo nosotros podemos lograrlo. ¡Hasta mañana!