Quién es Quién/PRD, tapete verde/Noé Farrera Morales

Una foto que se movió en redes muestra a la Cesarona, líder del Perderré en Chiapas, jalando una maleta. No se le ve contento. No es para menos, porque luego de que quiso, a toda costa, quitar a José Antonio Aguilar Bodegas del camino y que el mismo líder nacional lo parara en seco, señalando que todos los que aspiren a participar tendrán cabida, debe andar que no lo calienta ni el sol. Y no es para menos, no se necesita ser sabio para saber que Espinosa estaba sumamente bañado en alcohol ese día que se dio la conferencia y que los medios no notaron, o no quisieron evidenciar.

Pues bien, resulta que en Césitar Espinosa llegó al angar de gobierno custodiado por su siempre fiel escudero Samuel Castellanos, su brazo derecho y el que le salvó la conferencia ese día, porque si el abogado no sale a dar los datos que lo reporteros exigían les hubiese ido peor. Jodido que no sepan ni a que se enfrentan. Pero ese es otro asunto, acá llama la atención que César no viajó sólo a la Ciudad de México, sino que su acompañante fue nada más y nada menos que Zanjaguar Negro, el tlatoani legislador, que sigue empecinado en ser candidato a gobernador.

Lo grave de todo esto es que un día antes de que cerrara el registro del PRD el famoso Lalo Ramírez fue inscrito en la oscuridad, cobijado sólo por la Cesarona Espinosa, el chamaco que de ser cargamaletas ahora se siente un político consumado cuando no es más que un enfermo de poder y enfermo del alcohol, donde lo entiendo porque el alcoholismo nos hace decir y hacer estupideces y a él ese bendito vicio lo está matando.

Pero bueno, lo inevitable de esto es el servilismo de César como perredista y que ha puesto al partido como botana y picadero del partido verde. Todos sabemos que sólo obedece a las órdenes de Eduardo Ramírez Aguilar y ese día de la intentona de suspender los derechos como aspirante a la precandidatura de Josean hacía lo mismo: OBEDECER, que es lo que le toca como pago al poder que ahora confiere. Sus pactos son tan perversos que le dieron a Enoc Hernández y su Podemos Mover a Chiapas el bastión más fuerte del PRD, el de Pueblo Nuevo Solistahuacán en donde un bandido vinculado a dinero ilícito como Enoc Díaz Pérez se perfila a gobernar.

Lo peor de todo es que creen que somos tontos y nos vamos a tragar sus buenas voluntades. Enoc Díaz Pérez en el Mover a Chiapas termina confirmando que el PRD es simple casa de cambio, compra venta de votos. El servilismo los ha llevado a cometer errores muy grandes, errores que les van a costar caro las elecciones porque César Espinosa siempre que anda ebrio grita que ya tiene amarrada una su plurinominal, que por eso a él le vale. El asunto acá es la militancia y quien va a terminar subiendo a la dirigencia del partido, un partido que el bastardo Juan José Sabines Guerrero se encargó de manosear y dividir y Espinosa ha legitimado aún más.

Si ERA está buscando ir por el PRD, tomando en cuenta que cupularmente el PVEM tiene mejor posicionado a Luis Melgar, entonces no hay mucho de dónde cortar. ERA le apuesta a que trae marchando a dos partidos satélites del gobierno: Podemos Mover a Chiapas que maneja mi amigo Enoc Hernández y Chiapas Unido que maneja el ladrón del amigo Migue, un arrabalero que sólo sabe robar porque ni política sabe hacer. Así pues estamos siendo testigos de cómo se están formando las cosas donde el PRD es un partido tapete del tucán y servil a Lalo Ramírez, por eso su interés de no dejar que un hombre con las tablas de Josean suba.