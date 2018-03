Quién es Quién/¿Quién le teme a Josean?/Noé Farrera Morales

El miedo no monta en burro, reza el refrán. Y es totalmente cierto. No monta en burro pero vaya que no pierde oportunidad de hacerse manifiesto. Por ejemplo, veamos nada más las sandeces que intentaron hacer pasar como escritas por José Antonio Aguilar Bodegas. Sólo un iluso podía creer que Josean escribiría de ese modo tan vulgar, que se enfrascaría en dimes y diretes. Pero hay algo que sí queda muy claro para todos nosotros: le tienen miedo. Y es que creo que a todas luces saben que las cosas las están haciendo mal y no se ve cómo puedan hacerle para poder enderezar todo este sendero que han torcido por su necedad de querer imponer a Eduardo Ramírez Aguilar.

Y a Josean, debemos señalarlo, lo atacan desde dos frentes. El primero y a ese se le deben achacar las cosas, es el de los frustrado priistas. Sí. Albores Gleason sigue sintiendo pasos en la azotea. Sabe que no levanta. Sabe que trae el mismo arrastre que Pepe Meade y que su subida nomás no se ve por ningún lado. Y el mismo candidato a la gubernatura del PAN y del PRD, Aguilar Bodegas, lo dijo ayer en el video en donde denuncia esta guerra sucia, esta forma tan burda y desconsiderada con la que están atacándolo para mostrarle a la gente el por qué no deben apoyarlo. Pero se están equivocando y gacho. Lo que están sacando es más fortaleza. Así es. A Josean le está sirviendo y lo están fortaleciendo más estos ataques infundados porque la gente no es tonta y se puede dar cuenta de que todo esto es fabricado para dañar la imagen de un hombre que sí puede cambiar a la entidad, que sí conoce el cómo y el por dónde, y eso les duele a los demás.

Pero el suspirante a gobernador de Roberto Albores el Diablito Gleason no es el único gandul que aparece en estos ataques. Tras esta ola de hackeadas y de intentonas de desprestigio en redes sociales se encumbra también el nombre de Eduardo Ramírez Aguilar. Recordemos que ayer jugaron a sesionar nuevamente los perredistas, pero como las cosas no se han acomodado a como las quieren tener los del sol azteca, pues sencillamente no encuentran el respaldo de sus mismos comparsas amarillos. Aquí sí que aplica bien ese dicho que manejó Andrés Manuel López Obrador la vez pasada cuando dijo que si le hacían fraude hay vieran cómo amarran al tigre, porque lo mismo va a pasar con esta descarada forma de intentar que un gato quiera ser jaguar y que un diablito busque ser lo que nunca será.

Bien hace Josean en aclarar paradas al señalar que le andan hackeando las cuentas de Twitter y que infantilmente piensan que Ricardo Anaya se va a enganchar en dos mensajes tan torpes como el cerebro del Zanja Negra y el del Diablito Albores Gleason. Siguen haciendo uso de las mismas viejas prácticas. La diferencia es que mientras ellos se preocupan en alterarle cuentas, en fingir que son Aguilar Bodegas, él sale, declara y sigue ocupado en lo mismo: la construcción de la candidatura común y la posibilidad muy amplia de que sea nuestro próximo gobernador y que por fin Chiapas pueda encontrar el rumbo que ha perdido desde hace ya varios años atrás.

Desde que Josean levantó la mano ha dicho que su proyecto no representa un interés particular o partidista, y eso quedó claro cuando decidió, por los abusos y las vejaciones a su persona y a su trabajo en pro del PRI, salirse y continuar construyendo en favor de la entidad y los chiapanecos. A mí me queda claro que el único objetivo que tiene mi amigo José Antonio es el que siempre ha deja manifiesto con sus acciones, en su trabajo diario, en su caminar. Y es que no se necesita ser sabio para entender que su propósito es servir para la transformación de nuestro estado. Yo, como cientos de chiapanecos, sabemos que con Josean Chiapas va a cambiar y por eso seguiremos denunciando esta guerra sucia, estos ataques infundados, este miedo que quieren sembrar pero que no saben que nos está haciendo más fuertes. ¡Hasta mañana!