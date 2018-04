Quién es Quién/Raciel y sus tácticas viles/Noé Farrera Morales

Fue el 22 de marzo de 2012 cuando el ahora Fiscal General del Estado de Chiapas con licencia, Raciel López Salazar, el perro protector del bastardo Juan José Sabines Guerrero, renunció al cargo de procurador (antes recordemos que era la Procuraduría General de Justicia del Estado) para postularse como candidato a diputado federal plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En ese tiempo usó a su juanita que era María Susana Palacios García quien fungía como subprocuradora y se prestó a esa farsa tan burda que parece, y espero que sea así para que quede exhibido en su cinismo, se volverá a repetir porque ahora ya anda en la Ciudad de México buscando que le palomeen la candidatura como diputado federal.

Para quienes lo hayan olvidado, deben recordar que en esa fecha Raciel López Salazar, el fiscal sabinista, protestó al cargo ante el Congreso de la Unión el 1 de septiembre del 2012. Y al sexto día, es decir, el 6 de septiembre de ese mismo año solicitó licencia temporal por tiempo indefinido. Hágame el chingao favor. Su argumento fue la falacia más grande, la más burda, la más risible de todas las que pudieran existir pues argumentó que había sido nombrado procurador de Chiapas. Es decir, que se mamó el dinero de la campaña, se mamó la licencia, se mamó el apoyo ciudadano y se mamó todo, pero las órdenes de Juan José Sabines Guerrero al títere del gobernador que es, desgraciadamente todavía, Manuel Velasco Coello fueron precisas: “Que Raciel siga al frente de la Procuraduría, Güerito. Te lo voy a agradecer. Ya sabes que nos conviene a los dos”.

Y así fue. Las órdenes del bastardo fueron respetados que ahora, apenas ahora, Raciel pidió licencia pues lo habían ratificado hace apenas el año pasado por 8 años más. La idea, a como diera lugar, es la blindar al bastardo. Pero ahora ya veremos qué sucede. Porque si Raciel está buscando una diputación federal no es por su linda cara, sino porque sabe que podría tener ya un boleto directito a El Amate. Y es que Raciel no es tonto, sabe que se ha equivocado en un sinnúmero de veces y que se las debe a cientos de chiapanecos a los que les vejó sus derechos. Nosotros mismos en Péndulo de Chiapas tenemos una historia escrita de abusos que él lideró por órdenes del malagradecido del bastardo.

Yo recuerdo que la juanita, digo perdón la procuradora sustituta Susana Palacios era la ama de llaves o la portera o la mesera o sabrá Dios qué, porque sólo cuidó el changarro y no podía hacer nada sin que su padre Raciel lo ordenara. Suena feo, dirán, pero así fue. La Juanita Palacioa fingió estar en el cargo y el día que Raciel quiso regresar lo hizo sin problemas. Hoy la historia tiene un tono muy parecido a ese que se escribió en el 2012 y podría repetirse porque el fiscal sabe que tiene asegurados ocho años más de fechorías, pero también sabe que si pierden sus gallos y llega alguien a quien le debe varias, entonces si deberá poner sus barbitas a remojar porque con la misma vara larga, gruesa y grumosa puede ser medido y seguro que con la puntita va a llorar.

Es más, en aquel tiempo Raciel usó también a Alma Rosa Cariño Pozo y a la notario público Carolina Velázquez Esquinca. El historial de cada una de ellas habla por sí solo, así que está demás desgastarme dando santo y seña de estas cuando ya lo sabemos bastante bien y va desde la protección de violadores hasta las más altas sindicaciones de corruptelas. Curioso es que Raciel haya sido ratificado por 8 años más y ahora se largue a buscar una curul federal. A ver si no sale con la misma cantaleta de que termine ganando y pida licencia y retorne como el mismo encubridor falso del bastardo Sabines. ¡Hasta mañana!