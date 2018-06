Quién es Quién/RUTILIO Y JOSEAN; CUIDADO CON EL “CASTELLANAZO”/Noé Farrera Morales

Ahora resultó que a Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato de Manuel Velasco, lo cuidan para que no vaya a marchitarse antes de tiempo. En una palabra, en los últimos tiempos lo tuvieron en un invernadero, protegido, bien regado y abonado.

Como sus estrategas se dieron cuenta de que se ponía en peligro de ser cuestionado por su actuación desde su llegada a la presidencia municipal por medio del mapachazo hace tres años, su frivolidad en su desempeño como presidente municipal, las flagrantes mentiras y demás muestras de su ineficacia con los problemas como el de la basura con Proactiva Veolia; el agua entubada (SMAPA), las fugas de agua, tanto para el uso doméstico como las aguas negras y el compromiso público de pavimentar una calle diaria, entonces su padrino decidió suspender el debate entre candidatos a gobernador programado para ayer 10 de junio.

A base de presiones sobre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), sobre el Tribunal Electoral y escatimar los fondos para las elecciones porque resultaban dispendiosas, arreglos con Peña Nieto, la CONAGO y la Cámara local de Diputados logró la inclusión de Fernando en la nómina de candidatos y que recibiera su lana para entrar en campaña.

Para la suspensión del debate, le ordenó a sus subordinados, tanto el de protección civil como el se seguridad y protección ciudadana, que emitieran un comunicado en el que manifestaran la inseguridad de los candidatos y conductores del debate; debido al movimiento magisterial que se desarrolla en estos días.

Eso sí, la lana para la campaña de Fernando Castellanos ha corrido en abundancia. Los mítines y concentraciones de los verdes, han estado muy concurridos con numerosos acarreados, adornos, regalos y un obsequio en efectivo a los asistentes para su taco y su chesco.

Ahora la gente ya no se chupa el dedo y sabe que las concentraciones de acarreados, se hacen a base de dinero y más dinero, que no puede salir sino del erario, aunque a los maestros no les paguen, que en los sanatorios no haya insumos de ninguna especie y se deban cantidades a muchos acreedores.

Con dinero del erario, los tucanes, los morados y los multicolores compraron alrededor de diez camionetas suburban último modelo. Esas suburban han realizado viajes a los principales municipios repletas de cachuchas, playeras, pasacalles, pendones, lonas estampadas y festones para cada uno de los candidatos del verde. Cada camioneta llevó material de propaganda por novecientos mil devaluados pesos.

En todos los periódicos, revistas, estaciones de radio y canales de televisión de todo el estado presentan a Castellanos como el ungido por la mano velasquista y que los chiapanecos seremos muy afortunados si llega a gobernarnos Castellanos Cal y Mayor.

Es obvio que los resultados de las encuestas y estudios demoscópicos que presuntamente favorecen a Castellanos Cal y Mayor ya están empezando a publicarse y empezarán a aventajar a los otros candidatos.

Cuando según los medios de comunicación pagados están a la par dos candidatos punteros, estonces estará maduro el asunto para realizar el mapachazo, cosa que no será muy difícil, ya que el gobernador Velasco Coello tiene en un puño al IEPC y el Tribunal Electoral y ya es una ley establecida, que quien cuenta los votos gana o dice quien ganó.

Esa misma tónica la llevaron a cabo con Felipe Calderón en el años 2006. Despues que a los Priístas, panistas y demás morralla política les falló el desafuero de López Obrador masticaron el freno y comenzaron los preparativos.

La candidatura de Felipe Calderón no levantaba, entonces lograron el nombramiento del tristemente célebre Luis Carlos Ugalde y nombraron un Tribunal Electoral a su gusto, así también importaron al famoso gachupín Antonio Solá Reche para establecer una leyenda negra sobre López Obrador.

Comenzaron entonces a inflar los resultados de las encuestas y estudios de opinión a favor de Felipe Calderón, hasta que llegaron a establecer que Felipe y Andrés iban cabeza con cabeza en la intención del voto.

Otro de los puntos importantes fue que a un cuñado de Felipe Calderón, Hildebrando Zavala Gómez del Campo y su empresa de computación y programación maniobró a su gusto para que al final Felipe Calderón “ganó” por medio punto porcentual, resultado que fue inmediatamente avalado por el Tribunal Federal Electoral. Cada magistrado del TRIFE recibió de recompensa por la faena, siete millones y medio de pesos.

De manera que si se da el “castellanazo”, en los medios de comunicación empezará a aumentar la intención del voto hasta que empareje con el puntero o los punteros para que sea verosímil el triunfo de Castellanos y a la hora de la hora triunfe apretadamente el mencionado Castellanos y eso está asegurado porque quienes contarán definitivamente los votos sería el IEPC y legalizarán el negocio el Tribunal Electoral. Aunque todos pataleen y protesten la decisión, Castellanos llegará a la casa de la colonia El Mirador.

Así que ¡aguas! con el mapache y los mapachitos. Aunque ya haya habido negociaciones en el guerra, en el amor y la política todo se vale.

Abusados porque en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos como el Tigre de Santa Julia; con los chones hasta abajo.