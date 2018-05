Quién es Quién/Y EL QUINTO CANDIDATO EN CHIAPAS ¿PARA CUANDO?./Noé Farrera Morales

Casi todos los chiapanecos esperaban que para ayer en el transcurso del día hubiese humo blanco para que saliese designado el quinto candidato al gobierno del estado. Porque hasta la fecha están anotados por el PAN, PRD y MC el tapachulteco José Antonio Aguilar Bodegas; por el PRI, PANAL el comiteco Roberto Albores Gleason; por la alianza de Morena, PES y PT el exmagistrado Rutilio Escandón Cadenas.

Debido a enredos y malos entendidos, hubo gestiones ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para deshacer la Alianza entre PVEM, PRI, PANAL, Mover a Chiapas y Chiapas Unido que tenían como abanderado a Roberto Albores Gleason. Pero las gestiones fructificaron y solo quedaron apoyando a Albores Gleason los partidos PRI y PANAL.

Los partidos PVEM, Mover a Chiapas y Chiapas Unido postularon como candidato al ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Fernando Castellanos Cal y Mayor. Esa escisión entre partidos se pensaba que sería la definitiva y Castellanos Cal y Mayor sería en quinto candidato, debido a que de acuerdo a informaciones esa era la solución que sostenía el gobernador Velasco Coello.

Pero los magistrados electorales adujeron que de acuerdo con las leyes vigentes en la materia, Fernando Castellanos estaba vetado para esa candidatura a gobernador, porque para aspirar a una candidatura a gobernador, el aspirante debió solicitar licencia a su cargo con una anticipación de 120 días naturales y Fernando Castellanos tenía menos de 120 días naturales de haber solicitado licencia a su cargo de presidente municipal de esta capital.

Así que hasta este momento sigue embrollada la situación. La salida que proponen los magistrados electorales es que la alianza PVEM, Mover a Chiapas y Chiapas Unido es nombrar a un candidato que no necesite el antecedente de los 120 días. En las filas del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, están por señalar quien será su abanderado en la candidatura.

En caso de que no encuentren al candidato idóneo, cada partido puede presentar su propio candidato. Aunque de manera oficiosa el trío de partidos pueden nombrar un Juanito, como el escogido por el Peje para una elección en Ixtapalapa cuando echaron abaja la candidatura de Clara Brugada.

Otra de las especies manejada por los mentideros políticos de Chiapas, es que por indicaciones del Presidente Enrique Peña Nieto se les concedió el acuerdo favorable de esa gestión del Verde, Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Fue una concertasesión para el wero Velasco. A esta regalía se agregó la luz verde dada por Peña Nieto para que Manuel Velasco Coello fungiese como presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores.

La finalidad de esas canonjías para Velasco Coello es con el compromiso a muy mediano plazo para que cuando el Peje se aúpe al Poder Ejecutivo Nacional, trate con guante de seda a Peña Nieto y los que López Obrador llama la “mafia del poder”.

Entonces serán necesarios los buenos oficios de Velasco Coello y de su abuelito, ya que como son amigos desde hace muchos años a Peña Nieto no” le toque bailar con la más fea”. Es más en la negociación ya estarán señalados a quienes les tocará calentar cemento, porque eso sí, a más de uno del actual régimen “chuparán faros”. Alguno o algunos tienen que sacrificarse por la causa.

Algunas personas consideran que el Peje tabasqueño tiene un déficit de calidad académica para ser presidente de la república, ya que en algunas situaciones se vio opacado por la calidad académica de Meade Kuribreña; y en otras se vio rebasado por la capacidad para el debate y la agilidad verbal de Ricardo Anaya.

El bronco de Nuevo León habló de su señora madre y también se vio un tanto apagado. Lo que lo salvó fue su sentido del humor con la invitación al abrazo y la oportuna respuesta del Peje de proteger su cartera.

El paso en falso dado por Anaya fue el haber culpabilizado al peje de haber vendido los bancos BANAMEX y BANCOMER a extranjeros, cuando que la operación comercial estuvo a cargo de la Bolsa Mexicana de Valores y de esa manera no pagaron ni un centavo de impuestos por una venta de miles de millones de dólares.

El que se vio muy mal fue Meade Kuribreña con el asunto de Nestora Salgado al acusarla de secuestradora y responsabilizar al Peje de su llegada a la política y el regalo de una senaduría. Y luego apareció la garra del gato, cuando Ciro Gómez Leyva entrevistó a quien se ostentó como alto funcionario judicial de Guerrero y al que hicieron decir que tenía el expediente completo de Nestora Salgado y que lo exhibiría cuando fuese necesario.

Lo hubiese exhibido cuando Nestora estaba en el bote para que no hubiese estado dos años y ocho meses en la cárcel para que la hubiesen sentenciado a treinta años de cárcel. Tal vez se le olvidó.

Cae más pronto un hablador que un cojo, dice la sabiduría popular.