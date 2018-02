Quién es Quién/¿Y los candidatos apá?/Noé Farrera Morales

Cierto. Para todo existen tiempos. Para todo existen formas. Para todos y todo. Es un principio ético y un principio moral. Un principio de vida, decía mi padre. Sin embargo, al que madruga siempre Dios le ayuda. Por eso, la alianza “Juntos haremos historia” lo hizo y lo hizo bien ayer con la designación de su candidato. Hizo lo esperado. Que nos guste o no a quien eligieron, esa es cosa y aparte. Sí, Rutilio es un candidato perdedor. Lo sabe usted y lo sabemos todos. Pero es el ungido, el que se pensó y que se ha sobrepuesto por sobre toda la rumorología de que si lo bajaban y que si o era el indicado y que si no estaba contento AMLO con él. Ayer quedó definido y su paso está ya dado. Y aquí uno se pregunta, ¿y los demás partidos?

Es simple y sencillo, todos andan preocupados y ocupados por ponderar intereses personales, intereses mezquinos, intereses que en nada tienen que ver con los deseos de la gente ni con el beneficio de Chiapas. Por eso vemos a la coalición “Todos por Chiapas” sin cabeza ni liderazgo, entre el jaloneo, entre el acarreo y entre la lucha que no lleva a nada y mucho menos abona a la paz social que requiere de forma urgente nuestro estado, y entre el pleito de jalones de pelo que se traen el mismo Roberto Albores Gleason y Eduardo Zanja Negra Ramírez. Por eso vemos a los de “Por Chiapas al Frente” desubicados y ponderando a otros que son como la caca de loro que ni huelen ni hieden, como la Nena Orantes o el mismo Diego Valera.

A este paso, las elecciones en Chiapas pintan para ser un verdadero caos. A estas alturas cada coalición debería tener definida ya su carta fuerte, su espacio y su fórmula, su estrategia y su planteamiento, pero no es así. Sólo una está firme en lo que López Obrador palomeó y ordenó hace unos meses al elegir a Rutilio Escandón Cadenas como el coordinador y dejar marcado el caso de que sería éste el probable candidato. Hoy, esa incertidumbre que muchos propagamos se terminó y Rutilio es el candidato de Morena-PT-PES. Insisto en su debilidad, pero es lo de menos, supongo. Por eso es de suma importancia que las otras coaliciones se definan, que muestren a su alfil a vencer y que veamos, ahora sí, la posibilidad de cada uno.

“Todos por Chiapas” no muestra ni por dónde haya un gramo de unidad. Sigue vigente la guerra sucia en todos lados y entre ellos mismos se traen un jaloneo que ni Dios padre con toda y sus buenas intenciones podría subsanar. Lalo no da ni un centímetro de marcha atrás y su guerra está casa contra el ahora exsenador Diablito. Entre estos dos personajes que buscan encabezar dicha coalición se erige la figura de un Luis Armando Melgar Bravo, otro que es el tercero en discordia y que ha buscado tejer sus hilos desde la nacional, lejos del pleito de pueblo que se traen el Zanja y don Diablo. ¿Le funcionará? ¡Quién sabe!

Ahora bien, ¿y el Frente? Pues ahí creo que es diferente porque todo se basa en los berrinches del líder estatal. Está empecinado en taparle el paso a José Antonio Aguilar Bodegas que es, como ya lo he dicho hasta el cansancio, la única carta fuerte que puede no solo darle una buena cantidad de votos al Partido de la Revolución Democrática (PRD), sino a los otros dos que acuerpan la coalición que son Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano. Ninguno de los suspirantes fuera de Josean va a darles los votos que requieren y que podría regresarles la gubernatura que hoy ostenta el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ninguno se pondría el saco cómo es. Porque aquí lo único que deben definir los amarillos es si quieren ganar o sin serán un partido satélite de ERA, porque para nadie es oculto que Espinosa Morales sirve a los intereses de Lalo Zanja Negra.

Ya veremos si la nacional del sol azteca termina por meter en cintura al líder estatal y entonces sí hacen lo que se requiere y no lo que les conviene. Porque se requiere a un hombre con los cuadros y tablas de Josean, y no a otros que sólo van a llegar a dar lástima. El tiempo apremia y castiga, de acuerdo a cómo se le quiere tomar. En estos casos apremia y eso lo tiene muy claro Escandón quien ya dio el primer paso y se alza por sobre sus contrincantes. Esperemos que no echen en saco roto los otros partidos la oportunidad que tiene y que parece ni les ocupa por andar jalándose los pelos. ¡Hasta mañana!