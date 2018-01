R E M E M B R A N Z A S/ACERCA DEL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DELEGADO ESPECIAL DEL CEN DEL PRI EN CHIAPAS/Filiberto S. Gamboa

Enero 22, 2018

El PRI para atacar la rebeIión en Chiapas nombró a Luis Enrique Miranda Nava como delegado, del aún mi partido, el PRI estatal, según informó el presidente nacional Enrique Ochoa Reza, quién se encargará de atacar la rebelión y renuncias de legisladores y dirigentes del partido verde quienes se inconforman por la postulación de Roberto Albores como el abanderado a la gubernatura. El líder priísta subrayó que Miranda Nava fortalecerá al priísmo Chiapaneco y trabajará mañana, tarde y noche ¿Estamos ante la presencia de un robot?. El licenciado Miranda Nava es originario deJocotitlán , Estado de México y cursó sus estudios profesionales en la universidad Isidro Fabela,en el Estado de México, además fué secretario general en el gobierno del Estado de México y de finanzas también en el Estado de México, también ocupó importantes cargos , todos en el Estado de Mexico y únicamente como subsecretario de gobierno en la SEGOB y hasta su cese como Secretario de SEDESOL, incursionó fuera del Estado de México, lo anterior son datos que proporciona Fabiola Martínez corresponsal de la Jornada en Chiapas.

Así que tenemos a un super delegado Mexiquense, que obviamente a sido seleccionado con el visto bueno del Gobernador del Estado y posible amigo del Gûerito Velasco y yo ¿ pregunto conoce el nuevo delegado especial la enorme problemática que tiene mi Estado? conoce la forma de pensar y de hacer de los chiapanecos del centro, del norte, de la costa , de los altos, de la selva, su manera de pensar y de hacer, los diversos cazicasgos que aún existen, las juntas de buen gobierno, los problemas magisteriales, de campesinos del personal de la Secretaría de Salud, de los conflictos territoriales existentes en las comunidades indígenas que por años aún no se resuelven, de los doce muertos, de los paramilitares y los doscientos cuarenta feminicidios que señalan las mujeres defensoras de sus derechos, las cientos de observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación que no han sido justificadas y en fín tantos problemas que tenemos que no sé ni donde apuntar más.

Lo anterior incide fuertemente en las siguientes elecciones de este año y tal vez la posible separación del verde y el tricolor obedezca en mucho a como quedará la postura del Gobernador. Es evidente que al gûerito le urge un reemplazante que le cubra sus posibles malas cuentas y ese sucesor solamente puede ser alguien de su partido el verde ecologista y no el senador Albores que es el candidato del PRI.

El Lic. Miranda entonces tiene en su escritorio una montaña de problemas que atender y que van ligados con los intereses políticos y económicos de todos y cada uno de los posibles precandidatos a la gubernatura, diputaciones y senadurías de todos los partidos que tienen vigencia en la entidad. Coincido con Ochoa Reza en que deberá trabajar las 24 hrs. del día y que ante la seguridad de que viene con un total desconocimiento de Chiapas y los Chiapanecos, su labor positiva está en chino y aquí viene una pregunta interesante.¿Si el Lic. Miranda con todos los atributos, cualidades, virtudes que menciona Ochoa Reza fue cesado como Secretario de SEDESOL, porque el Presidente Peña Nieto dejó salir de su gabinete a esta primerísima figura y como premio de consolación lo envian a Chiapas a desempeñar el puesto de un cohetero?

Vuelvo a insistir al Gobernador del Estado y además pido al delegado especial del aún mi partido, su apoyo para la promulgación de un edicto que elimine el fuero constitucional de que gozan los funcionarios al servicio del gobierno y del propio Gobernador, como así lo han hecho diversos Gobernadores que han seguido el ejemplo del Gobernador del Estado de Hidalgo.