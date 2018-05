R E M E M B R A N Z A S /Filiberto G. Guzmán/CAMBIOS EN EL PRI NACIONAL Y A LO MEJOR EN EL LOCAL

Mi partido el Tricolor celebró el día de ayer en sus instalaciones de la Av. de los Insurgentes en la CDMX un evento denominado “Avanzar Juntos” que permitió relanzar la campaña presidencial del Dr. José Antonio Meade a la presidencia de la República y confirmar como máximo dirigente del Partido a René Juárez Cisneros. La verdad se ha dicho, como es mi proceder, la explanada que alberga los edificios del Partido, no se llenó como antaño lo hicieron candidatos populares que surgieron de las filas del partido. No ví a los compas chiapanecos que anteriormente animaban en mucho, estas reuniones y únicamente se llenaron los espacios cubiertos y las sillas y bancas que fueron colocadas para los asistentes, nada más y pienso que otra vez, quien manda en el Partido se equivoca de dirigente como sucedió con el advenedizo Enrique Ochoa y aún con la Secretaria General, Claudia Ruíz. René Juárez fue un Político destacado en su natal Guerrero, donde ocupó la Gubernatura de ese Estado sin mayor pena ni gloria alguna, el PRI Nacional requiere de líderes que dejan huella en toda la República y no solamente en sus Estados de nacimiento. El nuevo Presidente no tiene ni figura ni es imán que caracteriza a los verdaderos líderes, si seguimos con líderes inventados, creo que no llegaremos a subir del tercer escalón, lo cual es muy lamentable porque el Dr. Meade, aún no teniendo militancia partidista es un candidato ideal por sus conocimientos, su experiencia como Secretario de Estado y sus pensamientos aplicables. En caso de llegar a la Presidencia de la República, en lo personal creo que Manlio Fabio Beltrones debió recuperar el trono y él sí nos garantiza una mejor conducción política.

En Chiapas con la actual dirigencia del PRI tampoco vamos a ganar, la reciente iniciación de campaña en Tapachula provocó el disgusto del Candidato Meade a quién le habían asegurado una concurrencia de 50,000.00 simpatizantes y apenas se congregaron 7,000.00 Beatriz Paredes la poderosa Coordinadora de la campaña de Meade en el sureste mexicano al visitar la perla del soconusco se dió cuenta de que las cosas no andan bien y recrimino fuertemente al alcalde priista del Toro Guzmán y al presunto diputado local César Ramírez encargados de la organización del evento el fracaso del mismo y se les atribuye que se robaron los recursos de la movilización, por cierto que a César Ramírez lo apodan “bolo corrupción”, aquí falta mencionar que el Principal irresponsable de la campaña del Dr. Meade en Chiapas es el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, que es personaje con fama justificada de ser un tranza y que probablemente algo le haya quedado de esos fondos destinados al evento en Tapachula. El principal perjudicado es Roberto Albores a quién pone en dudosa situación su liderazgo y sus aspiraciones para ser Gobernador del Estado, si sabe que Julián Nazar está confrontado con la militancia del PRI en la entidad quienes lejos de verlo como un líder lo ven como un usurpador y gandalla, que espera de él en lo que resta de la Jornada electoral, si quiere ser Gobernador y enderezar la nave debe hacer cambios urgentes en la dirigencia principal del PRI local.