R E M E M B R A N Z A S/Filiberto S. Gamboa/LA C N T E VS. EL GOBERNADOR VELASCO.

PUBLICO MI DENUNCIA ANTE LA PGR VS EL GOBERNADOR VELASCO.

Nuevamente se repiten escenas a las que desafortunadamente nos estamos acostumbrando, las calles y avenidas de nuestra entidad con profesores y profesoras afiliadas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes en ejemplar comportamiento vuelven a manifestarse en contra de la Reforma Educativa y sus consecuencias que han dañado patrimonialmente a cientos de sus integrantes, las razones, las mismas de siempre, que al no ser escuchados y menos recibidos por el Gobernador del Estado y cansados de oír promesas de funcionarios de bajo nivel, no tienen otro recurso que expresarse en movimientos de gran concentración, por las calles y avenidas y así demostrar nuevamente que son un formidable grupo de lucha, que no claudicarán en sus peticiones y continuarán llevando a cabo sus populares manifestaciones, porque al no ser escuchados y menos resueltas sus demandas, no tienen acceso a una alternativa diferente.

Tal parece que en estos momentos al Gobernador del Estado únicamente le interesa resolver el agudo panorama político que presenta Chiapas, su interés primordial radica en saber quién de los candidatos pre designados le cubrirán las espaldas y cubrirá todas sus trapacerías, haciendo lo mismo que los anteriores gobernadores, los cuales se pueden dar el lujo de pasear por nuestra entidad, dándose aires de haber sido honorables funcionarios. Y no la tiene fácil el Guerito su delfín ideal, Eduardo Ramírez, no logró la candidatura a Gobernador, José Antonio Aguilar Bodegas, su exsecretario del Campo no se prestará a contubernios, lo conozco y es una persona seria, formal y honesto y eso lo descarta de una complicidad en favor del Guerito, al Senador Albores no lo conozco, pero su fuerza política y su actual campaña es débil, su principal enemigo es el presidente de su partido, un sujeto que desprestigia al tricolor y su candidato. Le queda Rutilio Escandón su expresidente del Tribunal Superior de Justicia,un personaje especializado en traicionar a sus amistades, a los partidos políticos que lo hicieron nacer y crecer y lo más grave, a sus hermanos indígenas, no obstante que el creció en San Bartolomé de los Llanos, una zona destacada y enriquecida por la cultura de sus comunidades indígenas, este personaje traicionará a Andrés Manuel López Obrador y además desconocerá al Gobernador Velasco una vez que consiga ser Gobernador del Estado, y si no, al tiempo.

Estos movimientos políticos de vital importancia probablemente le hizo desatender la advertencia que la CNTE le hizo al Gobernador anunciandole paros magisteriales en fechas que cumplió exitosamente. La CNTE no amenaza ni nunca ha sido ese su proceder, el conjunto magisterial advierte o avisa cual es su proceder para defender sus derechos laborales y al parecer al Gobernador, como siempre no les dá importancia, no los recibe y tampoco le importa la sociedad que es la que se ve afectada por los diversos movimientos que lleva a cabo la C N T E. Cuando tengo oportunidad de conversar con algunos de los líderes o ex-lÍderes de este gremio magisterial, siempre les sugiero que se organicen en un sindicato independiente, en la actualidad la inmensa mayoría de las secciones 7 y 40 se aglutinan en la Coordinadora, su fuerza es brutal y un recuento o algún recurso o exigencia previsto en ley Federal del Trabajo en vigor, fácilmente sería cumplido por la Coordinadora, con ello eliminarían la dominación que actualmente tiene la S N T E, por ser los actuales titulares del contrato colectivo de trabajo y la Secretaría de Educación Pública. Sus justificadas razones tendrán y debemos respetarlas al no iniciar procesos laborales legales que lograría su independencia sindical.

En el poco tiempo que le queda, por fortuna al Gobernador Velasco, si quiere terminar mínimamente bien, debe entender que es obligado cambiar su relación con la CNTE, que es la primera fuerza, por el número de sus agremiados, política y social en el Estado de Chiapas, sus enfrentamientos con ellos serán estériles y que de no lograr acuerdos justos y razonables con ellos su camino a la posteridad tendrá el recuerdo del peor gobernante de la historia de Chiapas.

A continuación cumplo mi promesa y presento a ustedes íntegramente la denuncia que presenté ante la Procuraduría General de la República en contra del Gobernador Manuel Velasco Coello, la cual por cierto se encuentra ya radicada en el Ministerio Público Federal con residencia en Tuxtla Gutiérrez.