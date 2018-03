R E M E M B R A N Z A S/Filiberto S. Gamboa/UNA GRACIOSA HUIDA

En el mundo taurino existió un popular cronista taurino quién iniciaba sus programas o sus narraciones desde la plaza de toros con la siguiente frase “ El toreo no es una graciosa huida , es una apasionada entrega “parafraseando al popular cronista, con el anuncio que hace el Verde Ecologista de proponer al Güero Velasco, en segundo lugar, como su candidato al Senado de la República, tengo la impresión de que es una fórmula salvadora para un gobernador que le ha quedado grande el cargo y que esta invitación del Verde le permite al gobernador dejar el cargo con la excusa de atender a su Partido y no tener que inventar los motivos para presentar una renuncia al cargo que desempeña y que es un deseo de la inmensa mayoría de los Chiapanecos.

En el caso del Gobernador francamente nunca notamos una apasionada entrega y si una serie de errores, despilfarro de recursos y tantas linduras más que nos permitirán recordarlo como el peor Gobernador que ha tenido el estado. Su Partido reconoce el beneficio que al Verde y mediante una derrama de muchos millones de pesos, le otorgó y le ha permitido seguir disfrutando de su permanencia en el medio electoral, de ahí, imagino que en agradecimiento “Al GÛERITO” le otorguen una Senaduría y no la candidatura a la Presidencia de la República, que ha sido y es el sueño dorado del Gobernador Velasco.

Todos los candidatos a la Presidencia de la República prometen acabar con el fuero constitucional, algunos Gobernadores ya lo hicieron como el de Hidalgo que fué el primero en dar ejemplo, por mi parte en la mayoría de mis Remembranzas , siempre le solicitó en edicto al Gobernador para abolir el fuero constitucional y nunca lo hace y no creo que lleguemos a contemplar algo tan democrático como civilizado el ser todos iguales. Si el Gobernador llegara al Senado que sepa, desde ahora, que no tendrá fuero y que será un ciudadano común y corriente, así que la graciosa huida que la piense con serenidad, sería la segunda ocasión en que renunciara a un cargo importante para buscar un beneficio personal, dejó el Senado para ser Gobernador y ahora, al parecer renuncia a la Gubernatura del Estado para volver a la Senaduría, no es broma, no es chiste, así se las gasta el Guerito.

Por lo pronto la contienda electoral a la gubernatura del Estado, primordialmente ya la perdió su delfín Eduardo Ramírez, pues el Verde volverá alinearse con el Tricolor, sin embargo, el Gobernador, considera que por ser exfuncionarios de su gobierno, puede confiar en José Antonio Aguilar Bodegas su Secretario del campo y un hombre vertical , de profundas convicciones con quién podría concertar alguna alianza si es que éste personaje logra la gubernatura. El otro presumible aliancista con el Güero es el traicionero de su ex Presidente del Tribunal, Rutilio Escandón, quien es experto en traicionar a sus amigos, traicionar a sus hermanos indígenas , no obstante haber nacido en una comunidad de ellos, de traicionar al Partido Político, el PRI, que lo inició en la carrera, de traicionar al PRD quién lo hizo Senador de la República y conociendo su forma de ser, seguramente y una vez que alcance su pretendido anhelo, también traicionará a su nuevo Partido, el que ahora le conviene, Morena y a quién lo designó Andrés Manuel López Obrador y si no al tiempo.

Recibí comunicación oficial de la denuncia que en contra del gobernador del estado, presenté en la Procuraduría General de la República que me indican que en 15 días hábiles esta Institución de Justicia, después de un análisis del contenido de mi relatoría, me dará contestación al respecto.