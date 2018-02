R E M E M B R A N Z A S/¿LA OLIMPIADA JUVENIL DEL GÜERITO?/Filiberto S. Gamboa

Es increíble lo narrado por la revista Proceso y lo que me llega en las redes, una olimpiada cuyo costo fue estimado en 12 mdp y según indican los organizadores, únicamente recibieron 4, que, por supuesto no alcanzaron para la realización de estos juegos en lo mínimo y el resultado a grandes relatos 120 niños con salmonelosis por comer alimentos descompuestos. Muchos participantes no alcanzaron cuartos de hotel y se les vio durmiendo en los pasillos o amontonados en algunos cuartos de hoteles y moteles que por bajo costo tuvieron que ser alquilados por los organizadores, total un desastre y la pregunta al Gobernador; ¿en dónde quedaron los 8 mdp?

La deuda anterior se acumula a tantas más que hemos narrado en diversas remembranzas, y la respuesta puede ser fácil, quizá son guardaditos para pagar gastos de campañas políticas en favor de su partido verde y con la esperanza de que su candidato, en este caso Eduardo Ramírez llegue a la gubernatura. ¿De qué otra manera podemos explicar el pago de acarreados para las manifestaciones de apoyo que hemos visto los días anteriores?, ¿quién aporta varios millones de pesos para transportar, alimentar y pagar a los pseudo partidarios del verde ecologistas?, ¿el propio partido?, ¿las arcas gubernamentales?, Lo más seguro. Y más grave que para ganar la gubernatura, por parte de su delfín, el güerito necesitará miles de millones de pesos, que no creo que los tenga ni que se los presten.

El panorama político para el Gobernador, quien seguramente lo imaginó todo de verde y en favor de su delfín, ahora se torna negro y muy difícil de ganar y analisemos al respecto:

Cuando el senador Albores fue incorporado a una importante Secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, siendo además presidente del partido local y senador, sólo un neófito o un tarado en política, pudo no haber deducido que Alborez sería sería el candidato del PRI a la gubernatura del Estado. El güerito en ese momento, si Albores no era su candidato, debió haber movido todos sus recursos políticos para lograr que su delfín, elegido por el verde, fuera aceptado como candidato único en alianza con el PRI y eliminar así la amenaza que tal vez signifique Albores en su posible temor de que este último no adquiera compromiso político con él y obviamente no le cubra las espaldas en su ya inminente fin a su mandato como Gobernador.

Seguro de que sea quien sea el candidato de Morena, con este partido no logrará acuerdos deshonesto, ni aunque Rutilio pudiera conservarse en la candidatura y tampoco pienso que José Antonio por el frente y Albores por el PRI, le garanticen su enorme inquietud de verse desprotegido y tal vez exhibido si es que la teoría de combate a la corrupción se hace efectiva. Por cierto, según informes que detallaré en las siguientes remembranzas, Eduardo Ramírez tiene mucha cola que le pisen. Arrastra una millonada sin comprobación, y para ganar la gubernatura nécesita mucho dinero y el apoyo de su Gobernador, que al parecer, está en bancarrota o con dinero escondido, no sabemos.

Por último y una vez más, le solicitó al Gobernador del Estado su edicto que elimine el fuero constitucional del que gozan los servidores públicos de su gobierno y él mismo, como así lo han hecho varios gobernadores que no temen a su presente y futuro político.