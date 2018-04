R E M E M B R A N Z A S /OTRO RECORD PARA EL GUERITO/Filiberto S. Gamboa

Conversando con el destacado historiador y muy querido amigo Don Jorge O. Chanona, le pregunté si en la historIa política de los múltiples gobernantes que ha tenido nuestro Estado alguno de ellos fué denunciado ante la Procuraduría General de la República o su similar a nivel federal en la antiguedad, seguro de su respuesta, característica muy propia de Don Jorge, me dice “ Nadie, a lo más que se ha llegado son juntas y declaraciones de juicio político contra Pablo, Artemio Rojas y Juan Sabines Guerrero, ninguna de ellas llegó a mayores “.

De lo anterior puedo afirmar que me encuentro ante un hecho inédito, que desde luego marca record en la historia nada recordable y menos apreciable del actual Gobernador del Estado, la denuncia que presenté ante la Procuraduría General de la República, en contra de Manuel Velasco Coello, sienta un precedente y sea cual fuere su destino , el Gobernador a sido exibido por mi públicamente y deberá responder a esta denuncia.

He publicado no menos de veinte artículos, en forma semanal en los cuales detallo y expongo mis inconformidades acerca de lo que sucede en Chiapas, nunca como ahora ni en gobiernos tan mediocres como los de Ruiz Ferro, Pablo, o Sabines Guerrero se habían visto tantas protestas sociales, tantos miles de desplazados y tantos muertos, la lista sería interminable y sin embargo el Gobernador no hizo ni hace nada, hoy tenemos las protestas magisteriales, anunciadas con anterioridad y que un buen Gobernador, personalmente hubiera convocado a los líderes de la CENTE para encontrar soluciones y evitar estas concentraciones que tanto dañan a la población y no lo hace, también podemos criticar “ Una vez ahogado el niño, tapan el pozo “ y me refiero a los acuerdos surgidos de última hora para terminar con el problema de límites entre Chenalhó y Chalchihuitán que si el Gobernador , atento a su oficio, los promueve con la debida anticipaciṕon, hubieran evitado el desplazamiento de más de cinco mil indígenas y evitado la muerte de varios de ellos e incluso algunos niños, también en éstos días los habitantes de Oxchuc decidirán si proceden comicios para elegir al presidente municipal de acuerdo a sus usos y costumbres, esta medida tomada en tiempo por el Gobernador hubiera evitado los enfrentamientos ocurridos en ese municipio, incluida la quema de la alcaldía. Y si el Gobernador actuara con firmeza y en beneficio de las comunidades indígenas, ya hubiera terminado con la amenaza que significa la presencia de los grupos paramilitares que impunemente siembran el terror y asesinan a inocentes ciudadanos.

Y podemos seguir con más y más y todo sigue igual o peor, el servicio de información a su cargo que le tiene al tanto de todo lo que sucede en Chiapas, pudo haberle informado de las constantes inconformidades que valientemente ha publicado y publica “Péndulo de Chiapas”, y también informarle que tanto el director del diario Don Noé Farrera Morales y el que esto escribe son chiapanecos de comprobada honestidad y que el único fín de éstas protestas gráficas es que el Gobernador retome el camino del buen gobierno y justifique su presencia como tal mejorando el bienestar de Chiapas y de los Chiapanecos pero como esto no se ve y todo parece empeorar, no me quedó otro camino que presentar la denuncia a la Procuraduría General de la República, denuncia que en el próximo de REMEMBRANZAS, publicaré íntegramente.

Por último insisto en lo de siempre, sueño guajiro, que el Gobernador emita su acuerdo para que sea abolido el fuero constitucional de que gozan los servidores de su gobierno y el mismo en lo personal, como lo han hecho otros Gobernadores que al parecer no tienen miedo a su desempeño presente y futuro como mandatarios de sus Estados.