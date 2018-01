R E M E M B R A N Z A S/POR TODOS LOS SANTOS , GOBERNADOR DIMITA/Filiberto S. Gamboa

Cuando un Gobernador requiere del apoyo de terceras personas o de las Instituciones para resolver los problemas que día a día confronta mi Estado, ciertamente difícil, como mi Chiapas, es síntoma inequívoco de que al Gûerito le quedó grande la gubernatura y ejemplos hay muchos, los más sobresalientes el aparatoso conflicto de límites entre los pobladores de Chenalhó y Chalchihuitán, a donde concurrió en su apoyo al Gobernador que durante más de dos meses en que estalló el conflicto, no supo que hacer excepto instalar sus inútiles mesitas de negociación a cargo de funcionarios de bajos niveles que nada pudieron hacer y fué el entonces Secretario de Gobernación, Osorio Chong su gran amigo, quién en una reunión con los beligerantes anunció en alta voz que el problema estaba resuelto con quince millones de pesos.

Un problema de límites con años de antigûedad que nunca pudo solucionar el gobernador y que al momento deja un saldo de varios muertos y la permanencia de pobladores de Chalchihuitán, aún viviendo en las montañas, soportando las inclemencias del tiempo, la falta de alimentos y de medidas sanitarias que han afectado la salud sobre todo de los niños y los adultos y quién sabe si aparezcan más muertos. En síntesis el conflicto no se ha resuelto y las cacareadas declaraciones del ex Secretario de Gobernación han quedado, hasta la fecha en una mentira.

En días pasados el miércoles 24 un nuevo enfrentamiento en la población de Oxchuc deja por lo menos 3 muertos y 11 heridos y los que faltan por la posesión de la Presidenta Municipal. El eficiente corresponsal de La Jornada Elio Enríquez nos relata que en octubre del 2015 la alcaldía de Oxchoc fue vandalizada por militantes de diferentes Partidos Políticos que trataron de impedir la toma de posesión de la Alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez, postulada por el Verde para los comicios del 19 de julio del año o sea que estamos hablando de riesgos violentos ocurridos hace más de 2 años sin que tuvieran solución y mucho menos la intervención del Gobernador. En éstos dos ejemplos se aprecia claramente la actitud pasiva e inoperante del Gobernador, al cual los años de antigûedad de los problemas no le importan, porque no los resuelve a tiempo y es necesario que ocurran muertos y heridos para que por fin medio entienda estos desaguisados y pida auxilio a algún funcionario de la Federación.

En la conciencia, si es que la tiene el Gûerito lleva hasta los últimos días de su existencia las muertes de muchos inocentes, sobre todo indígenas que al no ver resueltas sus demandas, tomaron por sí mismos, pues no hay otra solución, la defensa de sus intereses.

No hay explicación y menos justificación desatender por años, conflictos que debe saber que le van a estallar en cualquier momento como así ha sucedido. Que le pasa al Gûerito, el cual presumió en su campaña a la gubernatura de tener antecedentes académicos de primer orden y ser considerado por sus lambiscones seguidores y por él mismo en su vanidad por todos conocidos como un fuera de serie. Hoy tiene un problema que puede ser una bomba de tiempo en la designación de los candidatos al Gobierno del Estado y también como en los ejemplos anteriores el PRI, mi aún Partido, se vio en la necesidad de enviar a un político con experiencia como es el Lic. Miranda para apoyar al Gûerito y tratar de salvarlo una vez más de un problema político, que si el Gobernador hubiera tenido sensibilidad lo hubiera resuelto hace varios meses y en favor de sus propios intereses y no estar atenido a que el espíritu Santo o el Santo de su devoción le resolviera esta bomba política a punto de estallar.

Y no sé por cuántas veces más, le pido su edicto que elimine el fuero constitucional, a los funcionarios de su gobierno y a él mismo como siguiendo el ejemplo de Gobernadores que no temen al juicio de la historia.