R E M E M B RANZAS/Filiberto S. Gamboa/FIN PARA ELIMINAR EL FUERO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INCLUIDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

La Cámara de Diputados en sesión histórica, por mayoría absoluta, es decir, sin voto alguno en contra y sin ninguna abstención aprobó sin cambios la minuta por la que se elimina el fuero constitucional a servidores públicos y legisladores, incluido el Presidente de la República.

En cuantas Remembranzas, le solicité al Gobernador del Estado, un edicto, su acuerdo favorable para que el Congreso del Estado eliminara el fuero constitucional, artículos y más artículos insistiendo al respecto y el Gobernador ignorando mis peticiones. Puse como ejemplo al Estado de Hidalgo, que fué el primero en abolir el fuero, ejemplo que siguieron otros mandatarios, no así el Gobernador Velasco . Todos los candidatos a la Presidencia de la República en sus programas políticos todos sin excepción, manifiestan su interés y su determinación en eliminar el fuero constitucional, hoy casi es una realidad a nivel nacional, espero y es el deseo de muchos mexicanos que el Senado ratifique el acuerdo de la Cámara de Diputados, para que con la aprobación de la mitad de los Congresos Estatales, sea una ley de observancia Nacional. A temblar corruptos.

Y siguen las agresiones a los maestros cómo es inaceptable y a todas luces reprobable el uso de la fuerza pública en su contra, el Gobernador no entiende o probablemente tenga miedo de enfrentar cara a cara a los maestros y escuchar sus peticiones, no dejar estos graves problemas en manos de funcionarios de niveles secundarios que al no tener poder de decisión no resuelven nada y empeoran el conflicto.

Repito una vez más que no hay en el Estado de Chiapas una corriente política y social más poderosa que el magisterio integrado por las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación e independientemente de la fuerza que le dá el número de sus integrantes, el Gobernador debe de aceptar que se trata de personal académico, gente con estudios que saben lo que quieren y que exigen el cumplimiento de sus relaciones laborales y que al no tener respuesta, ni siquiera ser atendidos por la máxima autoridad del Estado tienen que recurrir a manifestaciones, plantones porque no tienen otra alternativa-

El Gobernador Murat de Oaxaca, personalmente a encarado a los maestros y las marchas y los plantones en esa entidad han disminuido, sin afirmar que sus también justas reclamaciones estén resueltas, pero indudablemente algo se avanza en un conflicto similar al que tiene Chiapas.

Don Pablo González Casanova ex rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), mi querida escuela, fue nombrado comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y será parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General, un galardón más a un distinguido universitario cuya lucha por los derechos humanos ha sido la principal finalidad en su vida.