RAG, ratificado por 5 partidos políticos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Roberto Albores Gleason, es el candidato al gobierno del estado de Chiapas, por el PRI, PVEM, Mover a Chiapas, Chiapas Unido y PANAL, los representantes de los institutos políticos, esperaron hasta el último momento, para determinar que hacer.

Eduardo Zenteno del PVEM, Julián Nazar Morales del PRI, Enoc Hernández Cruz de Mover a Chiapas; estuvieron presentes en esta reunión, en todo momento fueron evasivos, nadie quería dar a conocer que estaban en la posición de ir con Albores Gleason, rumbo a la primera magistratura.

El documento que se logró ver, es que estaban los cinco partidos, se ratificó la candidatura común, en un ambiente ríspido, se concretó el papel de que no habría más candidatos, dejando al margen a quienes así lo deseaban, o por lo menos así lo expresaron ante los medios.

El nombre de Enoc Hernández, fue uno de ellos, donde se colocó incluso ante medios de comunicación, que estaría dispuesto, siempre y cuando así fuera conveniente para Chiapas, que no se saldría sino estaría en la opción de llevar a la entidad por el sendero correcto.

En tanto otros nombres, fueron Eduardo Zenteno y Fernando Castellanos Cal y Mayor; ambos por el PVEM, aunque nunca fueron ellos los que lo anunciaron, si fueron mencionados desde el interior de sus respectivos institutos políticos, pese a que no estaban inscritos.

Julián Nazar Morales del PRI, dijo que la sentencia es clara, no hay duda, nunca estuvo en duda Albores Gleason para ser el candidato del todos para la gubernatura de Chiapas, se ratificó por los 5 partidos y así consta en el documento que se entregó con firma de todos los dirigentes.

Afuera, las voces a favor de Albores Gleason, fueron siempre de que será el gobernador del Estado, otros más reprochaban que era un asunto ya convenido y que no se entendía porque tanta complicación si todo estaba arreglado entre las dirigencias de los partidos.