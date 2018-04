Raquel a Mover a Chiapas, adiós a MORENA

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, fue nombrada coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido al cual se anexó, Podemos Mover a Chiapas (PMCH), en sustitución de la también legisladora, María Eugenia Pérez Fernández.

La diputada, criticó seriamente al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al que calificó como anárquico, donde todo era necesario doblegarse, eso no es lo que ella esperaba del partido de Andrés Manuel López Obrador, por eso decidió abandonarlo.

No comentó sobre la solicitud del pago al partido, producto de su dieta, ya que en muchos casos se mencionó que MORENA pedía la mitad de los sueldos para la manutención de López Obrador en el movimiento para recorrer el país en la búsqueda de ganar la elección federal.

Así mismo, reconoció por un lado a Enoc Hernández Cruz, como un buen dirigente del Partido al cual pertenece desde hace 15 días, y sobre todo el nombrarla como su coordinadora al frente del Congreso del Estado, ella dice que no hay tapujos, ni se le limita en sus opiniones.

El Partido al cual ahora pertenece, dijo que lo mejor que pudo hacer, fue esa decisión que lo orilló a dejar la independencia al interior del Congreso, ella pensó que no regresaría a un partido, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba en este instituto político, al coincidir con el sus ideas, optó por ello.

Referente a Willy Ochoa, anotó que encontró en el Congreso de Chiapas, algunas deficiencias, pero también ha visto que gracias al trabajo que se está realizando ahora, es una muestra del buen puerto que lleva el Poder Legislativo, aceptó que Ochoa es un buen dirigente como legislador.