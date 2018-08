Ratifican a Jerónima Toledo como presidenta electa de SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El Tribunal Electoral de Chiapas ratificó la validez de la constancia de mayoría entregada a Jerónima Toledo Villalobos como presidenta electa de esta ciudad, ya que consideró improcedente las impugnaciones realizadas por el ex candidato del partido Podemos Mover a Chiapas, Mariano Díaz Ochoa.

Tras conocer el fallo a su favor, Jerónima Toledo Villalobos, mediante una estación de radio local, anunció que continuará reuniéndose con distintas agrupaciones y asociaciones, para construir un proyecto de gobierno en conjunto con la ciudadanía, ya que la impugnación al resultado del pasado primero de julio no procedió.

Fue el síndico electo, Miguel Ángel de Los Santos quien explicó el aspecto legal al dictamen del Tribunal, “la impugnación tenía que ver con dos situaciones, una que la presidenta electa no había cumplido con la temporalidad suficiente para separarse del cargo como regidora, lo cual se comprobó que pidió licencia a tiempo y no cobró sueldo, ni siguió en funciones”.

“La otra impugnación era que la presidenta electa no es nacida en Chiapas y por tanto no resultaba elegible para el cargo, pero el Tribunal confirmó su constancia de mayoría, porque no hubo fundamentos, ya que el Artículo 20 de la Constitución reconoce la ciudadanía chiapaneca a quienes han residido acá por 5 años o más”.

Asimismo, dijo que va continuar el proceso de Entrega-Recepción en cada una de las áreas, “ya se han formado los equipos que se encargarán del proceso, para que la transición concluya el próximo primero de octubre”

Por último, Toledo Villalobos invitó a la ciudadanía de San Cristóbal no haga caso a publicaciones falsas en redes sociales e internet, donde se desacredita la decisión del pueblo en las urnas del pasado primero de julio, “vamos a seguir caminando con las consultas, los foros y vamos a seguir trabajando en ese mismo tenor”.