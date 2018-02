Ratifican alianza Todos por Chiapas, sin definir candidato

Agencias

En medio de la disputa por la candidatura al gobierno de Chiapas, el PRI, el Partido Verde, el Panal, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unidos, estos dos últimos de registro estatal, ratificaron la coalición Todos por Chiapas.

Fuentes oficiales informaron que debido a que la coalición no se ha puesto de acuerdo para la selección del candidato al gobierno del estado, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) propondría en su sesión de la noche de este viernes dar cinco días más de plazo para que unifiquen criterios o de lo contrario podría romperse la alianza.

El PRI y el Panal han propuesto que la selección del candidato sea por convención de delegados, como en su oportunidad lo registró el tricolor ante el IEPC; pero el PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido han planteado que se realice en consulta ciudadana abierta.

Dijeron que la coalición fue ratificada ante el IEPC la noche del jueves al concluir el término legal por los representantes de los cinco partidos que integran la alianza, luego de subsanar algunas observaciones hechas por el órgano electoral.

El dirigente del PRI estatal, Julián Nazar Morales, aseguró que ese partido propondrá a Roberto Albores Gleason como abanderado, pues el 22 de enero se registró como precandidato del tricolor. Así está desde su inicio, pues hay un proceso, se abrió convocatoria, se iban a registrar todos los que aspiraban a ser candidatos a gobernador el día 22 de enero y el único que llegó con toda su documentación y se registró fue el senador Albores Gleason, agregó.

Sostuvo que por tal razón, se convierte en candidato único. No podemos fijar ningún otro método pues es lo que la ley establece. Agrego además: “Yo no he visto que salga alguien y diga: ‘vamos a romper la coalición’ y presente documentos para hacerlo”.