Rayando al límite de la pobreza extrema, por fallida política económica: ciudadanos

ASICh

Un grupo de ciudadanos que se interconectaron por las redes sociales se manifestaron portando pancartas en la avenida central de Tuxtla Gutiérrez en contra de la política económica que no ha dado resultados, así como la ley de seguridad interior y la reforma energética.

Víctor Hugo Zavaleta, conocido luchador social, sostuvo que preocupa empezando 2018 la liberación del precio de la gasolina, porque siendo México un país petrolero los precios de los combustibles son más altos que en los Estados Unidos.

No es posible que se pueda sostener una economía con las reformas que tienen que ver con la economía, en contra del interés del pueblo, porque ahora vemos que el gas LP subió de precio, lo mismo la energía eléctrica, gasolina i diésel, lo que genera inflación, lo cual traerá mayor pobreza, sobre todo que no hubo incremento adecuado al salario. El valor adquisitivo está por los suelos.

Reveló que desde su consultorio médico, donde cobra a bajo costo la consulta, puede palpar la pobreza de la gente, y como ejemplo más reciente reveló un caso de una familia que por celebrar la despedida del año con una cena no tuvieron para pagar la consulta de uno de sus miembros.

Estamos rayando al límite de la pobreza extrema, debido a la fallida política economía de los gobiernos federal y de Chiapas, por lo que ahora salieron a repudiar la política neoliberal y la liberación de los precios de los combustibles.

Indicó que no será realidad lo que se dice de las bondades de la reforma energética, que con la liberación de los precios de las gasolinas habrá más competencias y los consumidores podrán comprar donde las vendan más barato. Eso solo estuvo en la cabeza de personas de la realeza, como Peña Nieto y El Güero Velasco.

En tanto, enfático dijo que a estas alturas Andrés Manuel López Obrador seguramente ya pactó con los hombres del capital económico, quienes están detrás de la reforma energética, para que pueda llegar al poder y gobernar el país, por lo que ahora en su discurso dice que esta reforma será revisada y ya asegura que la echará abajo. ASICh