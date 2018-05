Reaccionan y se oponen a la creación del nuevo municipio Honduras de la Sierra

Luis Ruiz /ASICh

Seis ejidos del municipio de Siltepec se oponen a la creación del nuevo municipio Honduras de la Sierra, porque aseguran que no fueron tomados en cuenta para la solicitud, pero sobre todo porque sostienen que es un ejido conflictivo.

Macario Pérez Roblero, del ejido Pablo Galeana del municipio de Siltepec, aseguró que en Honduras de la Sierra la gente está acostumbrada hacer las cosas a su manera, son identificados como pocos amigables.

Acusó que los interesados en que se forme el nuevo municipio en la zona Sierra del estado han incluido a tres ranchos ganaderos como si se trataran de comunidades, en tanto incluyen no en su totalidad a las localidades Pablo Galeana, La Cascada y Angel Díaz.

Sostuvo que están en descontento con que se forme ese nuevo municipio por la división que generará, por lo que vaticina que habrá muertos de enfrentamientos, por lo que solicitan la intervención del gobierno del estado para abrogar la creación de dese municipio.

Dijo que a nadie conviene que se confronten las comunidades, porque ahí han crecido y en las comunidades incluidas a medias se trabaja de común acuerdo, pero para esto no fueron todas las familias consensuadas.

Se pronunció porque el gobierno intervenga, porque el presidente municipal Leyver Roblero Angel solamente los está engañando para acompañarlos ante el Ejecutivo, pero no viene porque lo tienen amenazados los interesados en que Honduras de la Sierra sea municipio libre.

Está visto que el alcalde está de acuerdo con que Siltepec sea dividido, esto se vio desde el momento en que firmó el acta de Cabildo. No pudo convocar a los consejos comunitarios.

Las comunidades inconformes son Cascada, Angel Díaz, Galeana, Delicias y algunos barrios del mismo Honduras de la Sierra, porque no están de acuerdo de la forma como manejan las cosas los que representan a ese ejido. Por eso advirtió que no quieren llegar a que se registren muertes, sobre todo en fiestas, como ocurrió en la historia de Siltepec.

Hizo un llamado a los diputados para que reaccionen de lo que han hecho, sobre todo que el Concejo de Honduras de la Sierra lo han integrado a su modo los que encabezaron la solicitud, sin tomar en cuenta a los barrios. ASICh