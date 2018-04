Rechazan a Fabiola Ricci en Morena

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Aspirantes a ocupar la candidatura a la presidencia municipal de esta ciudad por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijeron sentirse atropelladas ante el inminente registro ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de la recién ex panista, Fabiola Ricci Diestel.

Lo anterior contradice a las mismas pre-candidatas que en pleno Miércoles Santo dieron una conferencia de prensa, donde, a pregunta expresa, aseguraron apoyar a alguna candidata externa.

Sin embargo, Angélica María Domínguez Velasco, lamentó que se hayan inclinado por alguien que acaba de renunciar al PAN y apoya incondicionalmente a Ricardo Anaya en su camino a la Presidencia de la República, “sabíamos que podía venir gente externa, pero pesábamos que pondrían a una mujer distinguida en San Cristóbal con una gran solvencia moral, no a Fabiola Ricci”.

La aspirante a la candidatura señaló que esto representa un atropello a las mujeres que se inscribieron al proceso interno del partido desde el 29 de enero, “hicimos el trabajo, estuvimos recorriendo, promoviendo el voto ahora nos imponen a alguien de fuera, que apenas este 11 de abril renunció al PAN”.

“Están violando nuestros derechos en el sentido de que nosotras cumplimos en tiempo y forma, con todos los requisitos que nos pidieron, en mi caso me registré desde que estaban pidiendo la coordinación municipal, estuvimos trabajando y ahora resulta que nos ponen a una persona que no tiene nada que ver con Morena, ni siquiera en su ideología”, comentó.

Asimismo, aseguró que esta nueva imposición es obra de Eduardo Ramírez Aguilar, quien tiene una amistad con Ricci Diestel, “que decepción saber que Morena se convirtió en una franquicia y fue comprado por el Verde y está tomando decisiones”.

Adelantó que ella continuará denunciando las irregularidades que se realicen al interior de Morena, pues no “brincarán” a ningún otro partido político; “soy una mujer critica, tengo una carrera política desde hace más de 20 años y vamos a seguir denunciando las irregularidades que se estén dando al interior de Morena”.