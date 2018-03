Rechazan en Pantepéc y Pueblo Nuevo a aspirantes a la alcaldía

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Diversos sectores de los municipios de Pantepéc y Pueblo Nuevo Solistahuacán, rechazaron a posibles candidatos que aspiran a la alcaldía, donde son calificados como no gratos, debido a su largo historial de corrupción, según los denunciantes.

En un escrito girado a medios de comunicación, señalan que Osmar Velasco de Pantepéc busca la presidencia municipal por tercera ocasión, nunca ha ganado, pero todos recuerdan que en el 2015 con pistola en mano y con guaruras disparó en diversas comunidades, para atemorizar a sus adversarios.

“Eso provocó que el PRD, PAN y PRI se unieran y le dieran tremenda paliza por su actitud prepotente y por andar armado en la elección del 2015 de poco sirvió su dinero y su prepotencia y humillaciones que le hizo a la gente”.

Mientras que en Pueblo Nuevo Solistahuacán, rechazan la posible candidatura de Quintiliano Ramírez, quien es un constructor conocido por dejar inconclusas las obras, como una millonaria de agua potable que jamás termino y a la fecha no se lo perdonan.

“Tampoco gana porque como constructor dejó una obra millonaria de agua potable tirada en Pueblo Nuevo Solistahuacan, para la cabecera municipal que hasta hoy, no funciona y ese gasto millonario que se invirtió se fue a la basura, además se sabe que Quintiliano Ramírez, en el 2015 recibió miles de despensas que no entregó y se echaron a perder en las oficinas que instaló frente al Centro de Salud del municipio”.

Finalmente, la denuncia concluye asegurando que Quintiliano Ramírez también apoya a las candidatas de Morena para la presidencia municipal, Amalia Díaz y Patricia Rojas, pero su intención es competir por otro partido ya sea el PAN donde alguna vez militó o el PVEM.