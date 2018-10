Recogen basura con música de marimba

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ante el inicio de la nueva administración en Tuxtla Gutiérrez, uno de los cambios en la recolección de basura, es con música de marimba y ya no con la campana tradicional, al tiempo de promover mejor resultado en la limpia de la ciudad capital.

Los camiones recolectores, estarán pasando en el horario acostumbrado, llevando consigo una bocina que permite que la ciudadanía, pueda conocer que es el momento, aunque suele anunciarse en los primeros días, acompañado de la campanilla, para que poco a poco vaya canjeándose.

La música que se presenta, es las chiapanecas y al término de ésta, aparece soy buen tuxtleco, todo ello como parte de las acciones que están desarrollándose de mejoramiento de imagen de las autoridades entrantes del partido MORENA, que busca eficientar el trabajo.

Para algunos ciudadanos, esto es correcto, para otros es simplemente indiferente; para los que les gustó el trabajo con música de marimba, aplaudieron y dijeron que esto siga así, porque da un punto de vista distinto y una forma más amigable incluso para el trabajo que se tenga con los trabajadores.

Los que opinaron que no vale la pena y que es mejor que realicen su trabajo sin tantos aspavientos, declararon que es el momento de poder accionar más, a fin de que el gobierno municipal les cumpla con el pase de las unidades y no se tenga problemas con PROACTIVA como ha ocurrido antes.

Finalmente, es de mencionar que el área de limpia no se ha corrido a nadie, aunque depende también de un mejoramiento de los de a pie, como son los que cubren los parques y las calles del centro de la capital chiapaneca.