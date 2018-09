Reconoce Procuraduría ecocidio provocado por PROACTIVA

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 19 de septiembre de 2018 (muralchiapas.com).- La Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas (PAECH) callficó como ecocidio la contaminación por metales pesados que genera la empresa PROACTIVA en la zona metropólitana, por lo que turnó toda la investigación al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales (FEPADA) a cargo de José Alfredo Ohrstron Gutiérrez para que investigue y consigne ante un juez, y dio por concluido el asunto.

Con fecha once de septiembre del presente año bajo oficio PAECH/0247/2018 el Procurador Ambiental del Estado de Chiapas, Jesús Antonio Guillén Gordillo le refiere a Héctor Montesinos lo siguiente: “En atención a su oficio de fecha 25 de abril del año 2018, me permito informarle que el dictamen de toma de muestras de agua y sedimento de pozo y/o manantial y/o vertiente y/o captador de agua que se encuentra en el predio San Martín Mujular que usted presentó ante esta Procuraduría Ambiental fueron turnados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales mediante oficio PAECH/0145/2018 para su atención”…

En el mismo oficio de referencia dirigido por la Procuraduría Ambiental se da cuenta a Montesinos Cano propietario del predio San Martin Mujular el cual colinda con el relleno sanitario de la empresa Proactiva: “toda vez que de la lectura del mismo se desprenden hechos que podrían ser constitutivos de delitos en su modalidad de Ecocidio”.

De la misma manera la dependencia refiere que mediante oficio PAECH/0139/2018 de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho se presentó formal denuncia ante la FEPADA derivado de las visitas de verificación realizadas por su personal en donde se constata que: “el responsable del relleno sanitario está incumpliendo la normativa ya que existen escurrimientos y afloramientos de lixiviados fuera de la celda de disposición final”.

En entrevista para esta casa editorial Héctor Montesinos Cano dijo que si bien es cierto este resultado ya se esperaba para él ha sido muy lento y tortuoso: “si, si va caminando, no al ritmo que quisiéramos y ni con la voluntad de todas las instituciones”.

Montesinos Cano lleva una lucha de más de diez años en contra de la contaminación ambiental ocasionada por la empresa PROACTIVA quien tiene para sí en comodato la captación, traslado y destino final de la basura en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, esta empresa presentó una demanda por “daño moral” por seiscientos millones de pesos, demanda que por fortuna no procedió toda vez que se logró demostrar que no había en la denuncia por contaminación ambiental daño moral alguno sino el ejercicio del derecho constitucional y evidencias que probaban lo dicho.

A pregunta expresa de esta casa editorial de lo que viene, dijo: “se necesita que el Fiscal General del Estado ya le apriete las tuercas al Fiscal de la FEPADA José Alfredo Ohrstron Gutiérrez porque pues no hace nada y aquí tengo también otros documentos donde dice PROACTIVA que si está contaminando y que si hay una propuesta para componer todo lo que está mal, tengo documentos además donde la Procuraduría Ambiental le dice a PROACTIVA que todo está mal que hay escurrimiento de lixiviados y una serie de anomalías como el afloramiento de lixiviados a ochenta metros e incluso aparecen hasta las coordenadas en el relleno sanitario y una serie documentos.

Y la contestación que da PROACTIVA da risa, porque dice que bueno que si está bien y que si tienen razón y que si está contaminado porque ellos dicen que poder mitigar o arreglar este asunto les llevaría setenta millones de pesos y que no los tienen porque se les debe y ya cuando se les pague sopesarán si realmente lo tomarán en cuenta, tengo en mi poder el documento donde contesta PROACTIVA que todo lo que le están pidiendo para que deje de contaminar a ellos les sale en sesenta y un millones trescientos mil pesos pero que no lo pueden hacer porque el ayuntamiento les debe doscientos ochenta millones”.

Por ello dijo que dichos argumentos esgrimidos por la empresa PROACTIVA dan risa por que la reparación o mitigación de los daños ambientales no pueden estar sujetos al pago o no que mantiene con ellos el ayuntamiento tuxtleco porque entonces dejaría de ser una empresa con responsabilidad social.

De la misma manera explicó que lo que inicialmente empezó con afectaciones y daños a su propiedad esto ha rebasado ya los límites y debe de considerarse ya como un problema de salud pública.

“Acordémonos que también hay una denuncia presentada por los pobladores del Ejido Emiliano Zapata porque ellos aluden que ya hay problemas de cáncer en toda esa zona aledaña al relleno sanitario y que además la contaminación les está matando sus animales y que fue una denuncia presentada en derechos humanos y esa es otra lucha más en contra de Proactiva y en favor del medio ambiente y la salud porque esto ya es un riesgo grave de salud pública”, finalizo.