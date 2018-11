Reconoce SE deuda con maestros por arriba de 500 mdp

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de Noviembre (El Estado).-Aunque rechazó las movilizaciones que llevan a cabo los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con los bloqueos carreteros, el titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Eduardo Campos Martínez, reconoció el adeudo de entre 500 y 600 millones de pesos que existe hacia el magisterio pero que se solventará en los próximos días.

Mencionó que no tienen cuantificados el número de maestros que participan en las protestas; sin embargo, líderes de la Sección 7 argumentaron que 120 mil se sumarían a la manifestación.

El funcionario estatal insistió en que están atentos a la gestión que se ha hecho con la Federación pero los beneficios para el gremio no han avanzado como quisieran.

La parte inconforme del magisterio reclama al gobierno del estado la reconstrucción de las escuelas; según el funcionario, el avance oscila entre un 85 y 90 por ciento, incluso ya recibieron más dinero federal para seguir con el proceso.

Explicó que los maestros deben medir en su justa dimensión está exigencia, porque de manera personal han hecho las gestiones de los recursos económicos y no debe existir una sola escuela con alguna obra suspendida.

Las afectaciones de salarios no pagados, dijo Campos Martínez, está impactando en mil 500 profesores de diferentes niveles educativos y los adeudos se vienen arrastrando desde hace cuatro años.

Mientras tanto, adheridos a la CNTE informaron que las movilizaciones van a continuar en tanto el Gobierno no cumpla con los compromisos; siguen con el apoyo de padres de familia, aseguraron.

Finalmente, aclaró que no hay motivo alguno para pensar que el ciclo escolar está en riesgo, porque se espera que las movilizaciones concluyan en días próximos.