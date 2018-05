Recorrido ciclista por los extranjeros

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La Red de Apoyo Cicloviajero México, realizará la rodada nacional e internacional por el derecho a movernos con seguridad, esto mañana viernes por la noche en la capital de Chiapas, donde existen ciclo vías en el lado poniente de la ciudad.

El mensaje va directo a los grupos, colectivos, equipos de ciclistas tanto deportivos como de esparcimiento, los activistas por el no uso del automóvil, pero sobre todo a las personas de la tercera edad y menores, ya que son los que más sufren accidentes vehiculares.

Todo inició se dijo, por la desaparición de los extranjeros que llegaron a Chiapas, en un recorrido; sin embargo las autoridades finalmente dieron a conocer que fueron localizados sus restos mortales, aunque no dieron detalles de su muerte, pero los ciudadanos aseguran fueron asesinados.

Para esta Red, es necesario unirnos, no son solamente extranjeros, son personas que como millones de chiapanecos, están en constante riesgo, ejemplificaron los feminicidios, los levantones, los atropellados por diversas causas, las agresiones policiales y políticos en contra del pueblo.

Este es un buen momento, según dijeron, para que de manera tranquila, pacífica, se logre el objetivo y con ello, colocar acciones que permitan a la población, vivir con tranquilidad, en una constante de desarrollo familiar, pero no más con la desesperación si sus familiares regresarán con vida a su hogar.

Es de mencionar, que esta rodada, será por la noche del lado poniente hacia el centro de la capital, usando las ciclo vías y luego los dos carriles que conforman la avenida central, hasta llegar en silencio al palacio de gobierno, lugar donde se hará un reconocimiento a los dos viajeros.