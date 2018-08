Recuerdan Abejas injusticias del Gobierno Federal

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal recordaron que un 12 de agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó masivamente a los autores materiales de la masacre del 22 de diciembre de 1997, bajo el argumento que hubo irregularidades en el proceso.

“Fue así como la máxima casa de justicia de México victimizó a los perpetradores, pero, con esta gran impunidad a las víctimas y sobrevivientes de Acteal, se les negó el derecho a la verdad y al acceso de una justicia plena”.

Asimismo, dieron a conocer que los jóvenes de Acteal organizaron un evento llamado “Fiesta de la Resistencia no Violenta, donde damos a conocer que nuestra juventud se encuentra preocupada por tanta violencia e impunidad en el país.

“Dicen las y los jóvenes Abejas a través de una canción de rap que la lucha por la Memoria, Verdad, Justicia y No Olvido, nos llevan a la verdad. Creyó el mal gobierno y sus paramilitares de Chenalhó, que con la Masacre de Acteal nos iban a exterminar, pero no pudieron”, sentencian.

Aseguraron que después de la masacre se hicieron más fuertes y se organizaron mejor, por lo que las autoridades liberó a los paramilitares para causarles un daño sicológico, para causar un desgaste y divisiones dentro de la organización, “pero nuestra lucha por la verdad, el no olvido y la justicia nunca se detendrá”-

“Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, el viento se abraza con las voces de nuestros jóvenes, suben al cielo y llegan a los oídos de nuestros mártires, que el Crimen de Estado cometido aquí en Acteal, no se olvida, no se corrompe, aquí en el pequeño manantial de agua que un día 22 de diciembre se tiñó de rojo, en él brota: dignidad y verdad”, finalizaron.