Recula UNICACH; No habrá doctorado Honoris Causa

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego de la denuncia hecha por académicos, científicos, estudiantes, ex rectores y organizaciones no gubernamentales (ONG´S), de un no al título Doctor Honoris Causa a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la SEDENA, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), desechó tal acción.

Los medios de comunicación nacional, dieron cuenta de las denuncias que recaen en contra del Secretario de la Defensa Nacional, por lo que la presión llegó hasta la UNAM, cosa que fue retomada por los medios y eso provocó un análisis de parte de la rectoría para hacer modificaciones.

En un comunicado da cuenta en voz de Ricardo Paniagua Rodas, Secretario General de la UNICACH, que se llegó al acuerdo suscrito de suspender dicha entrega, aunque no se dice fecha, hora ni a quien, solo se hace referencia de manera respetuosa a toda la comunidad unicachense.

El documento, dice que desde el inicio de esta nueva rectoría, se propusieron hacer eco y escuchar todas las voces dentro y fuera de la Universidad, por lo que hoy ante el reclamo de no acreditar a Cienfuegos Zepeda, de manera institucional y con responsabilidad se actúa, haciendo oídos a la petición general.

Es de mencionar, que la denuncia hecha al rector Rodolfo Calvo Fonseca, es que actuara en consecuencia para evitar a lo que muchos calificaron como una barbarie, al premiar a quien ha ocasionado tantas muertes no solo en Chiapas sino en todo el país, al ser cabeza de una institución armada.

Los protestantes, siempre mostraron su molestia por la sola propuesta, incluso algunos de los ex rectores decidieron abandonar el título de Doctor Honoris Causa, por tal acción que señalaron como negativa para la imagen de la propia universidad.