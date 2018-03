Reforma educativa se puede “caer” con gobierno entrante: Granados

Agencias

Ciudad de México. Es necesario “discutir cada vez más abiertamente” la posibilidad de que con el próximo gobierno se pueda “caer” la reforma educativa, advirtió este martes el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, frente a expertos en educación de todo el mundo.

“Si al siguiente gobierno no le gusta, no le interesa, y de pronto manda iniciativas de alcance constitucional o legal, y de pronto se las aprueban, esta reforma pasará a formar parte de la historia”, dijo en la conferencia anual de la “Sociedad de Educación Comparada e Internacional” (CIES, por sus siglas en inglés).

En la ponencia central de la conferencia, que se celebra en el Hotel Hilton del Centro de la Ciudad de México, Granados planteó que la reforma “se puede caer” pese a que “tiene una arquitectura constitucional, normativa y parcialmente institucional”.

El funcionario explicó diversos aspectos de la aprobación de la reforma y de su funcionamiento y dijo que hasta la fecha han participado un millón 241 mil personas en las evaluaciones de ingreso al servicio profesional docente, así como en la evaluación del desempeño y promoción de maestros en activo, y que se espera que el sexenio finalice con alrededor de un millón 700 mil personas evaluadas.

Al día de hoy casi 190 mil plazas de ingreso y de promoción han sido asignadas por concurso, dijo el funcionario.

Habló de la posibilidad de crear una “bolsa nacional de plazas” en el servicio educativo, pero dijo que esto de momento no es posible porque “las plazas son propiedad de los estados”.

La bolsa nacional sería conveniente porque, según el funcionario, permitiría tener un “mucho mejor control central” de la oferta y asignación de vacantes, pues hay regiones en donde la demanda de ingreso a la educación básica crece, como en Quintana Roo o Baja California, en tanto que en otras Baja, como en la Ciudad de México.

Para solucionar esta cuestión, dijo “hay dos caminos. El primero sería concertar con los estados “una especie de administración sus plazas, vía que Granados consideró “una forma práctica, pero políticamente muy difícil”. El segundo podría ser modificar la Ley de Coordinación Fiscal, dijo.

En entrevista previa a su participación en la conferencia, Granados dijo que en abril la SEP comenzará a emitir las primeras cédulas profesionales electrónicas, que serán para egresados de instituciones de la Ciudad de México, como el Instituto Politécnico Nacional. En seis meses se continuará con universidades del resto del país.

Explicó que sólo se emitirán cédulas electrónicas para quienes consigan nuevos títulos profesionales y que quienes ya tienen su cédula no necesitarán tramitar una nueva.

Sobre la desaparición de tres estudiantes en Jalisco, Granados hizo un exhorto a que las autoridades trabajen de manera incansable para que los familiares puedan tener plena certidumbre” de lo que sucedió con los jóvenes.

Acerca del ataque que sufrió hace unos días una escuela de Guerrero a manos de un comando armado, dijo que “son temas que no debieran ocurrir”. Y que la recomendación de la SEP es que los gobiernos estatales sigan sus protocolos para dar seguridad a la población.