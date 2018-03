Regidor denuncia imposición de candidaturas en morena y lo tachan de Don Nadie

ASICh

El regidor por morena en el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Carlos Herrera, exigió a los dirigentes de su partido político no las imposiciones de las candidaturas, para contender en las elecciones de este año.

Viajó a la Capital de Chiapas para denunciar ante los medios de comunicación que su inconformidad se deriva porque Rutilio Escandón Cadenas, candidato a gobernador por el PT, PES y morena está imponiendo candidatos a diputados federales y diputados locales, así como candidatos a las alcaldías.

No se permitirá que se sigan dando estos actos de imposición, sentenció el regidor, de quien se ha dicho que no logrará ser candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal.

Inclusive, los mismos militantes del partido morena señalan a Carlos Herrera como un regidor ambicioso aun cuando a estas alturas no representa ni el 2% de militantes afiliados al partido de AMLO.

Aseguran que durante su gestión como regidor ha representado para mal a morena y ni siquiera ha presentado ninguna propuesta constructiva en favor de la sociedad, pero que su hambre por continuar viviendo del erario público le ha enfermado y ahora no quiere desprenderse de la teta presupuestal, por ello de su protagonismo.

En tanto, fuentes del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Chiapas han manifestado que la decisión de quién o quiénes serán las y los candidatos de ese instituto en esta entidad, le corresponde exclusivamente al Comité Nacional de Elecciones, no a Rutilio Escandón. ASICh