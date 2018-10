Regidores de Huixtla acusan a edil de violar la Ley

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de octubre.- (El Estado) Regidores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en voz del regidor, Carlos Martínez Martínez, denunciaron que a 10 días de haber asumido el cargo como Presidente Municipal de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, se ha negado a tomarles la protesta a los regidores de ese instituto político, por lo que lo acusan de estar violando la Ley.

Carlos Martínez, regidor de representación proporcional por el PVEM en ese municipio, denunció a través de un video en sus redes sociales que, como lo mandata la Ley, desde el 1 de octubre acudieron a que el alcalde les tomara la protesta, por lo que entregaron un escrito fundamentado y tuvieron una respuesta del Secretario Municipal el pasado viernes, aunado a esto decidieron contestar el escrito para decirle que respete la ley.

“Señor Secretario Municipal, no es como ustedes quieran: primero y antes que nada se debe quedar formalmente instalado el Ayuntamiento para que pueda pasar a la primera sesión ordinaria y no lo han hecho; es una facultad del Ayuntamiento aprobar los cargos y es una obligación del presidente pasarlo a aprobación del cabildo, por lo tanto, el Secretario Municipal y todos los funcionarios no fueron nombrados legalmente y no tienen tal personalidad, luego entonces no nos tiene porque convocar a reunión”, reiteró el regidor verdeecologista.

Carlos Martínez dijo también que deben ser convocados a una sesión solemne de Cabildo como marca el artículo 40 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del estado de Chiapas, no a una sesión ordinaria, por tal motivo exigieron al Presidente Municipal que haga las cosas bien.

Finalmente, el regidor por el Partido Verde Ecologista de México dijo que no van a permitir ningún atropello a la ley, “Se acabaron esos atropellos en la Ley y le digo desde aquí al Presidente Municipal, tómenos la propuesta, entremos en sesiones de cabildo y debatamos los temas por el bien de todos; venimos a recuperar Huixtla y no vamos a permitir atropellos”, concretó el exdiputado federal y otrora expresidente municipal de Huixtla.