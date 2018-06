Regidores del PAN aprueban desvío de recursos en Tesorería de Tuxtla

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los donativos e ingresos a la tesorería municipal de Tuxtla Gutiérrez, no fueron ejercidos en tiempo y forma, lo que ha provocado un presunto desfalco de al menos 240 millones de pesos al erario, según denuncias de los propios funcionarios y de empresarios.

Los apoyos han llegado a través de paraestatales como PEMEX, algunos ingresos propios de los impuestos locales, entre el apoyo del gobierno del Estado; sin embargo no se ha hecho efectivo porque no se registra en las arcas, poniendo en crisis a la ciudadanía, por la falta de obras.

La tesorería a cargo de Cristina Palomeque, es quien determina los pagos a empresas, pero también a quien deja de pagar; lo mismo cuanto se reporta de ingreso y cuanto pasa sin que llegue realmente al ayuntamiento; esto ha sido solapado por el cabildo, quienes han permanecido apáticos a la crisis financiera.

La culpa de todos estos actos impunes, es de los regidores de otros partidos, porque han aceptado el desvío de estos recursos como el PAN, y extraña que la señora Victoria Rincón, la señora Mandiola, Javier Morán, Gabriel León y Felipe Granda, quienes no se hayan opuesto a la disposición de los recursos que extrajo la tesorera para entregarlos en manos del ahora candidato a la gubernatura, Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Lo anterior es una explicación que como tuxtlecos no podemos aceptar. Por eso surge la duda, ¿Entonces en qué se sustenta un cabildo, que no se supone que son nuestros representantes ciudadanos?

Los regidores de todos los partidos, presentan más entusiasmo por ver quien llegaría a la presidencia en sustitución de Fernando Castellanos, que lo que la población requiere como son las obras sociales, entre el agua, pavimentación de calles, drenajes, alumbrado, seguridad entre otros.

Basta recordar que el secretario de Obras Públicas del ayuntamiento capitalino, Miguel Armando Gómez Rincón, se le cuestionó en su momento sobre los apoyos recibidos por PEMEX, con el ánimo de poder recibir asfalto y combustible, esto desde el pasado 2015 y 16.

Cabe recordar que en un comunicado de prensa se anunció el agradecimiento que se hizo la paraestatal, sin embargo de ese monto que ascendía a 7 millones de pesos, nunca se reportó, por lo que las calles continuaron igual, en las condiciones de siempre, confirman ciudadanos.

Y es que, de acuerdo con los datos que fueron circulando, el diésel, asfalto y la gasolina, se observó llegó sí, pero para empresas particulares, mismas que le vendían luego al Ayuntamiento capitalino, como un negocio que salía desde la propia tesorería municipal, en un engaño a todo el cabildo.

Los documentos que marcan lo anterior, salieron de la Subgerencia de Desarrollo Social de la Región Sur Sureste del propio Petróleos Mexicanos, cuando estaba al frente Fausto Villagómez Grimaldi, bajo la coordinación de Donativos y Donaciones de la Gerencia de Desarrollo Social, Zoraida Cantú Villegas, con quienes Castellanos aparece en la gráfica de agradecimiento.