Reglas de origen dentro del TLCAN deben negociarse en paquete: CCE

Agencias

Ciudad de México. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que la solución al tema de las reglas de origen dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está en negociarlo en paquete junto con otros asuntos y en conversaciones a nivel ministerial y entre las industrias automotrices de México, Estados Unidos y Canadá.

“Para nosotros la solución está en el paquete y en una conversación interna entre la industria estadunidense, canadiense y mexicana”, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Agregó que el asunto de las reglas de origen debe ser tratado de manera conjunta y a nivel ministerial.

Señaló que una de las dificultades para avanzar en este ámbito es que las conversaciones han sido entre las industrias de cada país con los respectivos gobiernos. “Hay que recordar que en los tres países participan industrias de origen asiático, europeo y estadunidense”, así como cadenas de valor y proveeduría, apuntó Castañón.

El dirigente empresarial dijo que las reglas de origen deben ser negociadas junto con la cláusula “sunset”, relacionada con la conclusión del mecanismo comercial. “Tienen qué negociarse tres o cuatro temas a la vez en la misma mesa, y esa es la ministerial”, indicó.

Informó que los equipos técnicos en las negociaciones del TLCAN analizan la propuesta de criterios que hizo Canadá sobre las reglas de origen.

Estados Unidos planteó incrementar de 60 a 80 el porcentaje de partes que deben conformar los automotores ensamblados en la región. La industria automotriz en México rechaza la propuesta de Washington.

“No es fácil el movimiento de las reglas de origen porque significa una cadena de valor y una infraestructura ya realizada”, dijo Castañón. Abundó que la industria tiene nuevos retos, como la industria 4.0 de incorporar tecnologías nuevas a la manufactura, que “es en donde está la dificultad para la industria mexicana. Para nosotros, la solución está en el paquete y en una conversación interna entre la industria” asentada en los tres países de Norteamérica.

Castañón estimó que podrán cerrarse capítulos relacionados con telecomunicaciones, laboral, medidas fitosanitarias, comercio electrónico, cosmetología y farmacéutico.

En tanto, Castañón consideró que la cancelación del viaje del presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos es “un ingrediente importante de las negociaciones”, pues es la política la que puede ayudar a resolver los asuntos técnicos en los cuales se están avanzando.

La construcción del muro, en cambio, no tiene ninguna “connotación” no injerencia en las negociaciones comerciales, señaló Castañón.

El jefe negociador de Canadá, Steve Verhuel, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) aseveró que se ha trabajado mucho en el capítulo sobre las reglas de origen aunque también confirmó que Jason Bernstein, quien encabeza al equipo negociador de Estados Unidos en esa mesa “se fue a casa”.

– ¿Regresará?

– No sé, respondió escuetamente cuando se le preguntó al término del segundo día de trabajos de la séptima ronda. Comentó que el proceso, en general, “es complicado”.

La mesa de reglas de origen no solamente se refiere a las de la industria automotriz, sino también a las de las industrias textil y del vestido.

Después de la confusión generada al anochecer sobre la continuidad de dicha mesa por el retiro imprevisto de Bernstein, quien fue llamado a consultas por el gobierno de su país por reuniones con representantes de las empresas automotrices en Estados Unidos, fuentes de la Secretaría de Economía (SE) confirmaron finalmente que la mesa quedó suspendida y no se sabe si se reanudará en lo que resta de la séptima ronda, cuyos trabajos concluyen hasta el próximo lunes 5 de marzo.

“No hay un rompimiento o un cambio de señales por parte de Estados Unidos” en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el retiro del jefe de su equipo a cargo del capítulo sobre reglas de origen, Jason Bernstein, quien fue llamado a consultas por su gobierno, aseguró Kennneth Smith, jefe del equipo negociador de México.

“Es una cuestión simplemente de agenda…Nosotros estamos buscando la posibilidad de reagendar, buscar el regreso del negociador de Estados Unidos, tenemos al fin y al cabo una semana y un día de negociaciones todavía y estamos buscando que se restablezca para seguir este trabajo amplio de reglas”, indicó y explicó que dicho capítulo involucra reglas de origen de otros sectores, no nada más del automotriz .

– ¿ Se suspendió la discusión sobre las reglas de origen del sector automotriz?, se le insistió.

– No se ha suspendido por el resto de la ronda. Lo que sucede es que se suspendió en este momento la participación del jefe de Estados Unidos de la mesa de reglas y estamos buscando que regrese para retomar el el tema tanto de reglas de origen automotriz como del resto.