Regreso a clases, a medias en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Solo el 70 por ciento de los alumnos, del millón 800 mil en todo el Estado, regresaron a clases, luego de que las escuelas no están adecuadas para recibir a maestros y estudiantes, a raíz del movimiento telúrico de 8.2 grados de movimiento de magnitud.

Los padres de familia, temen que sus hijos pierdan el año escolar, pues no todos están recibiendo clases extramuros, lo que pone en que pensar dice Luz García, madre de una pequeña de Terán, asegura que enviará a su hija a clases de regularización con maestros particulares.

Otros más, afirman que este es un buen momento para cambiar los hijos a particulares, sobre todo porque en febrero son las pre inscripciones, esto ayuda mucho a que salgan adelante en sus estudios, no más perjuicios a sus pequeños coinciden otros padres de familia.

En un documento de la secundaria Lopez Mateos de esta capital, dicen que a 4 meses las clases son irregulares, ante la omision y desden de las autoridades de Educacion ante el silencio de su gris y opaco secretario de educacion Roberto Domínguez Castellanos.

“Si miopes omisos y testarudos, por que una cosa tan sencilla la han hecho un mar de problemas, y hasta que hoy 8 de enero 2018 la base de padres de familia exige la regularización de las clases, ya que estan consientes que la recostruccion por la magnitud del daño llevara minimo 2 años”.

Esta escuela, sufrió daños en el 2015 con el sismo de gran magnitud, se dijo había quedado perfecta y quedó demostrado que el gobierno puso en riesgo a sus hijos, lo cual no van a perdonar, quieren una escuela nueva ahora, que se sepa que realmente está diseñada para tal fin.