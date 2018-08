Regreso a clases crea crisis en papás

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Un promedio de 2 mil a 4 mil quinientos pesos, es lo que se están gastando los padres de familia en útiles escolares, al ingresar al nuevo ciclo escolar 2018-2019, que en algunos casos iniciará hasta el próximo 20 de agosto, mientras que otros lo hicieron el pasado 15.

Los maestros enviaron la lista de útiles escolares, sin embargo, el costo varía de acuerdo al nivel educativo, pero también de la escuela, sobre todo si se trata de una institución educativa privada o pública, pues se anota solamente lo indispensable, pero en otras argumentan necesario enceres.

Lo que no estaba previsto, es el papel higiénico, que se ha hecho costumbre, también piden toallas sanitarias, algunos más algunas cosas para el botiquín, así como también para complementar algunos puntos de biblioteca, dirección, salones, como borradores, marca textos y demás.

La molestia de los padres de familia, es que hay cosas que el maestro debe poner, o en su caso la dirección de la escuela, por eso están las cuotas escolares que no bajan de mil 500 pesos por alumno, pero la Secretaría de Educación no ha hecho nada para poder detener este fenómeno.

Incluso no faltó una escuela que pidiera cooperación para la compra de ventiladores y llevar focos para poder prenderlos por las tardes, lo que se ha convertido en un problema de economía, sobre todo para las mamás que cuentan en esa misma escuela con dos o más hijos.