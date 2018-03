REMEMBRANZAS/Filiberto S. Gamboa/DENUNCIA ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL GOBERNADOR MANUEL VELASCO COELLO

DENUNCIA ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL GOBERNADOR MANUEL VELASCO COELLO

En meses pasados circuló en los medios y entre conocidos la versión de que un grupo de Chiapanecos estaban preparando formal denuncia en contra del Gobernador Velasco Coello, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual relataría todas las atrocidades, excesos de poder, latrocinios, etc. que harían de esta denuncia la más completa y que superarían a otras similares que han terminado llevando a la cárcel o en plena huida al extranjero a varios Gobernadores que han abusado del poder.

Nunca supe el destino de ésta denuncia, ignoro si fue presentada y en su caso en qué estado se encuentran. Hago notar los esfuerzos del abogado Horacio Culebro, quien valientemente se ha enfrentado sobre todo en exhibir y buscar castigo para el exgobernador Juan Sabines Guerrero y también para reclamar de Velasco Coello que ha encubierto las pillerías de Juan, en una batalla admirable porque hasta donde se sabe el abogado Culebro lleva o ha llevado sus esfuerzos en completa soledad. Por último, destaco, también, el esfuerzo valiente de un grupo de Diputados Federales, quienes en una sesión del Congreso en días pasados y al hacer uso de la palabra en un tiempo exageradamente mínimo de cinco minutos, cortados insistentemente por el Presidente en funciones, denunciaron haber iniciado juicio político en contra del Gobernador del Estado Manuel Velasco. De esta instancia que promueven los Diputados Chiapanecos Federales, tampoco se sabe nada, extrañamente los medios y los comentaristas hacen mutis acerca de éstas tres gestiones, todas muy importantes ¿Habrá chayote de por medio?.

Es tanto el hartazgo de los Chiapanecos en contra del Gobernador que en la denuncia que he presentado ante la Procuraduría General de la República, que no la podía concluir porque cada día suceden eventos censurables, por ejemplo la vejación que sufrieron cientos de amas de casa que concurrieron a recibir estímulos económicos ofrecidos por el gobierno y que después de varias horas de soportar las inclemencias de un sol costeño con temperaturas cercanas a los cuarenta grados sufrieron desmayos y tuvieron que ser recluidas para atención médica, ante la falta de seriedad del Gobernador. También menciono el plantón en la entrada al palacio de gobierno en la capital por más de diez días de una comisión de desplazados que lo único que pedían solución a sus problemas, claro que el Gobernador no los recibió y se conformaron con promesas de funcionarios de niveles inferiores, no tuvieron más remedio que retirarse a sus lugares de origen y siguen más y más anomalías de este funesto gobierno.

Por supuesto que no podía quedarme en silencio conociendo tantas y tantas atrocidades gubernamentales y este viernes 19 de marzo en compañía de la grata y comprometida participación del notable abogado penalista costeño, de Pijijiapan, Gilberto Wong Cinco quién con sus conocimientos y su indignación a lo que pasa en nuestro Estado me acompañó y asesoró en la formal denuncia que presentamos ante la Procuraduría General de la República, en la cual solo relato verdades, como es mi costumbre, cito actores y ofrezco testimonios y pruebas que apoyan y justifican esta denuncia, me uno al comentario del Presidente de la República Enrique Peña Nieto que definió en la inauguración de un almacén granelero en Perote Veracruz, las características que debe tener el que pueda ser el futuro Presidente de la República y me permito afirmar que el Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello carece de honradez y honorabilidad para seguir ejerciendo el mando en mi estado, también hago mención de que no hay justificación y si un despilfarro a los enormes apoyos económicos que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto a enviado a Chiapas apoyos que de ningún Presidente en esa magnitud y con anterioridad recibió mi Estado. Dato muy importante es el que revela la Auditoría Superior de la Federación que indica que observaciones no justificadas por el gobierno suman más de dos mil setecientos millones de pesos. Mi denuncia ante la Procuraduría General de la República es por la probable comisión de varios delitos y será esta autoridad investigadora quién determine si existe razón o no para investigar la presente causa criminal.

Hago mención con mucho agrado lo que manifiesta El Dr. José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República por mí aún Partido el Tricolor quién ofrece en su gira de campaña abolir el fuero constitucional, para servidores públicos, gobernadores y el mismo presidente, enhorabuena a esta promesa de campaña que por cierto me he cansado de insistir al Gobernador Manuel Velasco de la promulgación de edicto, con efectos similares, obvio nunca he obtenido respuesta y por supuesto el fuero constitucional sigue vigente en mi sufrido Estado.