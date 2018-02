REMEMBRANZAS/LA VISITA A GOBERNACIÓN, ¿DE TRABAJO, SOCIAL O REGAÑO?/Filiberto .S. Gamboa

Unas horas después de la agria disputa por la precandidatura al gobierno de Chiapas entre el senador Albores del PRI y Eduardo Ramírez del Verde, antes aliados y hermanados políticamente desde hace varios lustros, ahora al parecer son enemigos irreconciliables y ambos lo demuestran en sendas manifestaciones de partidarios de unos y de otros.

Como siempre que tiene problemas mayores, el Gobernador del Estado es apoyado por un alto funcionario que enviado directamente del Centro del país, por decir algo, quién llega para tratar de dirimir la agria disputa electoral entre los Verdes y los Tricolores, en este caso un experto político en la figura del Lic. Miranda que con amplias facultades otorgadas por el CEN-PRI llega a Chiapas para intervenir y resolver la lucha electoral entre los partidos, que anteriormente eran aliados.

Tanto el PRI, como el Verde locales, solos no lograrían ganar la candidatura al Gobierno de Chiapas y en alianza como en antaño posiblemente, lo cual también es muy difícil, ganar la gubernatura a Morena que hasta el momento no tiene al candidato idóneo, sencillamente la figura de Andrés Manuel tiene la complacencia y la voluntad de gran parte de los votantes de nuestro Estado.

Hasta el momento ninguno de los contendientes mencionados, acepta declinar a favor del otro, Albores por lo que se vé es el favorito del Tricolor y esta designación la señaló desde que tomó posesión como Presidente Nacional del PRI Ochoa Reza, al integrarlo en un importante cargo a la plana mayor de la dirigencia del Partido, no podemos dejar de pensar que con el visto bueno del Presidente de la República. El pretenso del Verde es sin lugar a dudas el favorito del Gobernador del Estado, amigos desde la infancia y seguidores el uno al otro hasta la fecha, el Gobernador no tiene mejor designado, para cubrirle la serie de errores y las posibles inobservancias que detectan la Auditoría Superior de la Federación, las cuales en muchos millones de pesos no han sido justificadas, además de otras trapacerías divulgadas por los medios y comentadas por la población.

Esta lucha por el poder es simplemente entre el Gobernador del Estado y el Presidente Nacional del Tricolor y es por eso que, quizás, el Gobernador del Estado ocurrió al llamado que le hizo el Secretario de Gobernación y, lo más seguro, es que en esa dependencia se resolvió la candidatura propuesta por el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que el Gûerito perdió la fuerza política que alguna vez le acompañó y por la cara que se observa en los medios de comunicación impresos, y las tomas de las televisoras a su salida del edificio de Bucareli, denotan un aspecto sombrío y de enojo, confirmadas en las escuetas declaraciones expresadas por el Gobernador Velasco, y no es para menos, sabedor de que

Albores no esta en condiciones de negociar nada con el Gobernador que pueda afectar su campaña política y menos si llegara a ganar la gubernatura del Estado. Hasta este día la intervención del Lic. Miranda no dá resultados positivos y seguramente actuará de acuerdo con lo que haya determinado el Secretario de Gobernación. Veremos.Por enésima ocasión le solicitó al Gobernador del Estado su edicto que elimine el fuero constitucional de que gozan los funcionarios públicos de su gobierno y de él mismo como así lo han hecho gobernadores de otros Estados. Quién nada debe nada teme.