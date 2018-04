Repiten 20 por ciento de políticos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Varios de los políticos que han estado en cargos de elección popular, volverán a repetir, algunos con el mismo color, otros cambiaron de partido político, otros más por distritos que no les corresponde, algunos desplazaron a las mujeres por la cuestión de paridad.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, los más conocidos está Yolanda María Alfaro Pérez, quien es identificada como parte de grupos altruistas y quien representa la Alianza del PAN, PRD y MC; en tanto que por el PANAL va Luvia Aceituno Espinosa, quien ya fue diputada local.

Así mismo por la capital, Kalyanamaya De León Villard, hermano de quienes han estado en el poder y su padre uno de los fundadores en Chiapas, del grupo paramilitar de la Unión Nacional Lombardista (UNAL), junto a Domingo López Ángel, líder indígena de la comunidad La Hormiga.

Por Chiapa de Corzo, Marco Antonio Rúiz Pascacio, transportista federal, va por el PRI, PVEM, PCU y PPMC, el resto se ve complicado puedan restar su arribo a la curul, tomando en cuenta que ese distrito es priista, aunque para ello, se requiere de el pago por el sufragio.

En Yajalón también aparece Flor de María Guirao Aguilar, ex regidora de ese municipio y que se le ha señalado presuntos vínculos con el narcotráfico, incluso la muerte y secuestro de personas de ese municipio, hermana de quien es diputado federal del PVEM y ex aspirante a la gubernatura.

Yksmark Kramsky Espinosa, por el distrito de San Cristóbal de las Casas, en este caso por el Partido Mover a Chiapas; que es uno de los más conocidos para quienes habitan esa región de los Altos, otro de los posibles es Ana Elisa López Coello, quien ya fue diputada por el PAN y señalada de corrupción por los ediles.

Mauricio Cordero Rodríguez, hijo de empresario en Comitán y busca la reelección de su diputación; hoy encargado de una de las comisiones más importantes como es la Vigilancia de las administraciones municipales, debido a su padre, no presenta competencia.

Por Simojovel aparece el chiapacorceño Eduardo Zenteno Nuñez, ex titular de INIFECH, ya fue diputado local y actualmente es el dirigente del Partido Verde Ecologísta de Chiapas a nivel estatal, ha buscado llegar a la Procuraduría General de Justicia del Estado y diputado federal.

Emilio Enrique Salazar Farías, hoy irá por el Distritito de Frontera Comalapa, del PRI, PVEM, PCU y Mover a Chiapas, en ese lugar poco o ningún contrincante podrá tener, debido a que es una zona que conoce bien y que además, la presencia de sus escuelas, le da fuerza.

En Bochil, la disputa estará entre Omar Molina Zenteno y María del Carmen López Rodas, aunque la preferencia sigue siendo por quien fuera ministerio público y delegado de gobierno Molina Zenteno, mismo que ha militado tanto en el PRI como en el PRD, según las etapas.

Repite Dulce María Rodríguez Ovando en la misma posición de diputada local, aunque José Ernestino Mazariegos Zenteno presenta una fuerza importante en la zona de Pichucalco, pues es dirigente ganadero y conoce la zona, lo que hará una contienda complicada.

En el Distrito 13 el nuevo de Tuxtla, aparece la figura de Enoch Araujo Sánchez, por el PAN y Fabian Estrada de Coss, por el Verde, del cual es dirigente municipal, ambos conocen la capital, aunque a Fabian no le ayuda en nada la imagen de Fernando Castellanos y Carlos Penagos.

Cintalapa es otro de los municipios donde busca Santiago Chambe Morales, ex presidente municipal y Fidel Álvarez Toledo, que espera repetir color y número en la 67 legislatura local, aunque el segundo mostró tener interés en poder subirse a competir sin necesidad de ayuda.

Por Motozintla, va el dirigente de Chiapas Unido, Miguel Ángel Córdova Ochoa, quien de igual forma ha sido diputado local, mostrando en su momento su fuerza como PVEM, en este lugar, se complica para quien intente ser parte del proceso electoral venidero en julio.

Otros que quieren aparece es Isaías Aguilar, ex dirigente magisterial; Silvia Torreblanca y Carlos Osvaldo Pano Becerra, mismos que han hecho un trabajo en sus municipios, este último ex diputado local por el PRI hoy enclavado en la alianza del PAN con el PRD y MC.