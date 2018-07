Reportan desaparecido en SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Familiares de José María Pérez Díaz de 58 años de edad, lo reportaron como desaparecido ante el Ministerio Público de esta ciudad y es que desde el pasado miércoles 18 de julio no se le ha visto ni en la agencia de viajes Turismo Mexican Tours, lugar donde trabaja.

El desaparecido vive en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y su esposa, quien omitió su nombre, narra que el día de su desaparición salió de la capital chiapaneca con dirección a San Cristóbal para presentarse a su trabajo al que no llegó.

Hasta el momento ignora su paradero ya que le ha marcado al número 9671411065, pero no responde la llamada, y teme por la integridad de su esposo ya que no padece ninguna enfermedad. Asimismo, dijo que ha cuestionado a quienes son amigos del desaparecido, “llegó a San Cristóbal pero no sabe más”.

El desaparecido es de Tez Blanca, cabello canoso, altura aproximada de 1.83, con un peso de 100 kilogramos y viste pantalón de vestir color negro, camisa roja de cuadros con manga larga, chaleco negro y zapatos negros, y como referencia tiene una cicatriz en la pierna derecha, una herida de bala.