Reportero gráfico pide medidas cautelares para él y su familia

El reportero gráfico Jacob de Jesús García pidió a las autoridades correspondientes medidas cautelares para él y su familia, luego que unas personas llegaron hasta su domicilio particular a tomarle foto a la vivienda que habita.

Sostuvo que considera no tener enemigos para que sea perseguido, tal como lo notó el martes a eso de las 13:00 horas cuando unos desconocidos llegaron a bordo de un vehículo compacto color blanco con plazas DSR370 y enfrente de su casa tomaron fotos.

Explicó que fue su esposa la que se percató del hecho, lo que la atemorizó sobre todo que ahora en México se priva de la vida a quienes ejercen el periodismo ya sea escrito, hablado o gráfico, como en su caso.

Dijo que dado que hizo público el hecho por medio de redes sociales, el fiscal de delitos contra periodistas se comunicó con él por teléfono para informarle que este asunto ya dio inicio del registro de los hechos para darle seguimiento.

Sin embargo, por su parte acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para presentar su queja como evidencia del hecho por cuestiones de seguridad.

En tanto, su esposa también de presentó ante la Fiscalía General del Estado a presentar denuncia del hecho, donde solo levantaron una constancia de hechos, porque le argumentaron que tomarle fotos a una casa no está tipificado como delito ni amerita investigación.

Dejó en claro que no tiene enemigos, pero le preocupa la integridad de su familia, por lo que también lo denuncia a través de la prensa.