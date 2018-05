REPRESENTANTES INDIGENAS SE SUMAN EN CHIAPAS A AGUILAR BODEGAS

San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de mayo.- José Antonio Aguilar Bodegas, candidato a la gubernatura de Chiapas por los partidos de la alianza Por México al Frente, firmó este día un convenio con representantes de los pueblos indígenas, mediante el cual el aspirante se compromete a involucrarlos en la estructura del gobierno estatal.

La firAma del acuerdo con el Consejo de Representantes Indígenas y Sociales de Pueblos y Organizaciones del Estado de Chiapas (Crispoech), se realizó en San Cristóbal de las Casas, en donde éstos se comprometieron a colaborar para avanzar por la vía democrática a un buen gobierno.

El pacto incluye garantizar su participación en la toma de decisiones, en el diseño y operación de los planes de desarrollo económico, social, cultural y ambiental, que permitan atender de fondo la problemática que enfrentan, basados en la colaboración y diálogo permanente que permita encontrar alternativas viables para alcanzar la transformación integral del estado.

La tercera parte de los chiapanecos son indígenas, quienes enfrentan una situación crítica en materia económica, política, cultural y en la protección del medio ambiente, quienes se quejan de la “actuación injusta de los malos gobiernos enviados desde el centro del país para ultrajar, saquear, explotar y destruir los valores de nuestra sociedad y los recursos naturales de la madre tierra”.

Establecieron que después de diversos encuentros entre sus compañeros y considerar las alternativas viables para alcanzar la transformación de Chiapas, concluyeron que Aguilar Bodegas, candidato del PAN, PRD y MC representa la mejor opción y su compromiso por llevarlo al triunfo en los comicios del 1 de julio.

Se comprometieron a impulsar un programa de gobierno que cumpla con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030 firmados por México con la Organización de las Naciones Unidas.

Aguilar Bodegas estableció que “no podemos en Chiapas tener planes de gobierno y políticas públicas que no responden a las necesidades del pueblo y que no dan resultados”-

Aclaró que no pueden seguir siendo utilizados los programas sociales en electorales y no para atender realmente las necesidades del pueblo.

Reiteró que desde su gobierno será el principal aliado de los pueblos indígenas, en el que ellos serán los que ejecuten los programas que ayuden a combatir la pobreza y marginación.

Asimismo Aguilar Bodegas ha sido claro en que su gobierno garantizará la seguridad para toda la sociedad, combatirá la criminalidad, la impunidad, la corrupción y no permitirá la ineficacia de los servidores públicos.

En materia de desarrollo económico, se fortalecerán las actividades productivas en el campo, la generación de empleos, mejorar la calidad de vida de la población indígena y la explotación racional de los recurso naturales, dando énfasis a proyectos estratégicos que detonen el progreso social y la creación de empresas sociales y cooperativas.

Aguilar Bodegas mantiene su compromiso para atender y solucionar la problemática de alimentación, nutrición, salud, vivienda digna, y seguridad social de toda la población, priorizando a los grupos vulnerables; mejorar los servicios públicos con la colaboración directa de la población.

En materia de cultura impulsar programas de investigación, estudios, recuperación y rescate de las tradiciones, atención de los monumentos arqueológicos, mejorar el sistema educativo con la participación del magisterio, padres de familia y estudiantes.

En cuanto a los recursos naturales y la biodiversidad, impulsar un amplio programa de preservación y cuidado del medio ambiente.