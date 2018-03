Reprobable exigir “experiencia laboral” a los jóvenes: OIT

El Estado/Agencia

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la educación de calidad no es suficiente para los jóvenes en situación de pobreza, también es necesario generar mejores oportunidades laborales a través de un “trabajo decente”, que sea productivo, que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y la protección social de sus familias, así como mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social.

Sin embargo, señala que, son muchos los aspectos que deben mejorarse en México, pero sobre todo en Chiapas, pues, en los últimos tres años, la tasa de desocupación en los jóvenes de 15 a 24 años fue de 5.3 por ciento, monto superior a la tasa estimada para la población de 15 años y más que fue de 3.1 puntos porcentuales.

La OIT reveló que uno de los problemas a los que se enfrenta dicho segmento de la población al momento de buscar un empleo es la falta de experiencia laboral, por lo que, estimó que el 16.5 por ciento de los jóvenes en estas edades que están desocupados en Chiapas no cuentan con ella, ahí el motivo de su situación.

Es por ello que, el grueso de este sector se encamina por laborar en la vía informal, creándose sus propias oportunidades pero, inconscientemente, afectando a aquellos que, con la misma necesidad, trabajan pero por la vía correcta.

En este contexto, cabe resaltar que según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en esta entidad, el 78.3 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad, pero, el sector conformado por los jóvenes de 15 a 24 años aumenta a 89.9 por ciento, por el sólo hecho de que la mayoría no contó con experiencia laboral y por ende, no fueron contratados en algún negocio o empresa.

Finalmente, el Banco Mundial, señala que para salir de la pobreza se requiere de una economía sólida que genere empleos y buenos salarios.