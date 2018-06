Reprobable la política migratoria de Estados Unidos: Willy Ochoa

En un contexto de indignación de la opinión pública nacional e internacional, por la política migratoria de lesa humanidad aplicada por el Presidente de los Estados Unidos, El presidente del Congreso de Chiapas, Willy Ochoa, señaló que la autodeterminación de los pueblos, no puede pasar por encima de los Derechos Humanos más elementales de las personas.

“Es importante dar a conocer que hasta el momento no se ha reportado que algún niño chiapaneco se encontrara en esa situación tan lamentable, hemos estado en comunicación con el Delegado Federal de Migración en Chiapas, y seguiremos dando puntual seguimiento a este caso”, informó Ochoa Gallegos.

“Las acciones del presidente norteamericano reflejan una visión política retrograda y de desconocimiento a los tratados internacionales que velan por los Derechos de la Niñez, la salida de E.U.A. del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, confirma los antivalores de Donald Trump, aunque esto no lo exime de sus obligaciones para con la niñez” aseguró el Líder Parlamentario.

La demagogia de Trump ha unido a propios y extraños en contra suya, como los gobernadores republicanos de Massachusetts y Maryland o los demócratas de 7 estados como Virginia y New York, que han reprobado tal decisión y por supuesto, la postura de la Iglesia Católica en México y del Papa Francisco, en contra de la separación de familias, por considerarlas que atentan contra los valores católicos y por ser una política inmoral.

Independientemente de la orden ejecutiva que recién firmó el Presidente Trump para no separar a las familias migrantes, la vigilancia de organismos internaciones debe incrementarse pues mantiene su política de Tolerancia Cero, las instituciones del Gobierno mexicano, así como los de Latinoamérica y del mundo, deben mantenerse en alerta, los Derechos Humanos, no pueden cancelarse en ningún país bajo ninguna circunstancia.

Ochoa Gallegos reconoció que en Chiapas, se ha trabajado en materia migratoria, respetando y garantizando los Derechos Humanos y libre tránsito de migrantes provenientes de Centroamérica, pues cabe señalar que somos frontera en el sureste mexicano.