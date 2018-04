Reprueba Barrio de Fátima intento de reelección de Marco Cancino

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes del Barrio de Fátima no se encuentran de acuerdo con que Marco Antonio Cancino González, busque la reelección en la presidencia municipal de esta ciudad, por el contrario consideran hay otras personas con más capacidad para ocupar el cargo.

Esto fue dado a conocer durante una manifestación a las afueras de la Presidencia Municipal, donde exigieron a Marco Cancino atienda las necesidades del barrio, “necesitamos probar a otras personas que realmente cumplan, estamos en contra de las reelecciones como lo decía Francisco I. Madero, pero esto anda de modo y eso para nosotros no está bien visto”.

“En nuestra Asamblea Popular del Barrio de Fátima hemos hablado sobre tres asuntos que nos preocupan, la primera es qué va pasar con el campo de beisbol infantil, la mayoría dice que debe ser un parque recreativo; qué hacer con el edificio que se construyó a un lado del Hospital de las Culturas y actualmente es nido de delincuentes, la mayoría dijo que debe ser un dormitorio para los familiares de los enfermos”.

Asimismo, han cuestionado qué hacer con el tanque de agua del Barrio de Fátima en donde se han conectado otros fraccionamientos, “la mayoría dice que se debe defender el tanque solo para el abastecimiento de agua para los del barrio de Fátima y los demás construyan su propio tanque”.

“A todas nuestras peticiones no hay autoridad que haya intervenido, ya que Marco Cancino anda en plena campaña política con recursos del erario público, mientras las obras prioritarias del Barrio de Fátima no las realizó como: el dren pluvial de la Calzada del Cementerio y pavimentación de calles como la Cerrada La Raza, Calzada del Pipila, Calle Río Grijalva, entre otras”.

Finalmente, advirtieron a todos los candidatos a la presidencia municipal, incluyendo a los independientes, que en Fátima deberán firmar una carta compromiso de construcción de obras prioritarias “entre ellas las que fueron consultadas a la población”.