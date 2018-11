Reprueban empresarios coletos bloqueos carreteros

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Empresarios de esta ciudad reprobaron y lamentaron los bloqueos carreteros que afectaron varios puntos de la entidad chiapaneca, por lo que hicieron un llamado a la sensatez a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a las autoridades del gobierno del estado a aplicar el Estado de Derecho.

El director de DMC Chiapas, Miguel Ángel Corzo Macal, señaló que ninguna acción por legítima que sea, debe tener esas causas, de pasar por encima de los derechos de los demás, “más que abonarle a lo que la gente quiso en el cambio en las votaciones del primero de julio, abona a una descomposición, y una forma como ya no se debe trabajar aquí”.

El empresario reprobó los bloqueos carreteros e invitó a que no se perjudique a la población, “a la ciudadanía, todos somos afectados, yo por ejemplo iba a la Ciudad de México a varias entrevistas con corporativos importantes para tratar de traer eventos a Chiapas y tuve que cancelar”.

“Pero si estas condiciones se dan, si esos mensajes le damos al mercado nacional e internacional, nos va afectar a la economía, hago una invitación a la sensatez y a la autoridad que aplique el Estado de Derecho, todos debemos poder transitar libremente”.

Corzo Macal dijo que generalmente el turismo de poder adqusitivo alto buscan zonas altas, tranquilas y si bien cuentan con varias reservaciones para el mes de diciembre, no solo pueden vivir de esas temporadas, sino de eventos que lleguen a la ciudad durante todo el año.

“No podemos vivir solo de diciembre, semana santa o el pequeño verano, tenemos que vivir de todos los eventos durante todo el año y este mensaje es muy agresivo para los organizadores de eventos”.

Por último, señaló que los bloqueos no solo generan pérdidas económicas “hablamos de gente enferma, de productos perecederos, una serie de actividades económicas se paralizan por completo, esto es un atentado a la ciudadanía, a los trabajadores, a los empresarios”.