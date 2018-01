Repudian a María Olvera en Chicoasén

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de Chicoasén tomaron la presidencia municipal para manifestar su inconformidad con la construcción de la presa hidroeléctrica y la falta de espacios deportivos públicos, de lo cual culpan a la diputada local y lideresa de la CTM, María de Jesús Olvera Mejía.

En entrevista vía telefónica, Santiago Eliezer Coello Méndez y Óscar Estrada Herrera, denunciaron que la comunidad de La Rivera no ha recibido los apoyos prometidos por el presidente municipal Benjamín Hernández Pérez (de Morena).

“La construcción del campo deportivo de fútbol, de una cancha básquetbol, así como la entrega de una ambulancia para La Rivera no se ha dado cumplimiento y el proyecto de la unidad deportiva no cumple con las necesidades de la población de deportistas”.

Coello Méndez detalló que el presidente no ha dado a conocer el proyecto que pretende ejecutar, para ocultar sus intereses personales y los de María de Jesús Olvera Mejía, “que ya tiene harto al pueblo y por su intromisión en las obras que se construyen en el municipio como fue el caso de la obra Chicoasen II, donde causó un gran conflicto y la opacidad o comparsa más bien del munícipe hasta la fecha se mantiene paralizada”.

“Para que se mantenga la paz y la armonía con la gente el alcalde debe entregar su maqueta que en un principio había mandado a hacer y así se tendrá la certidumbre que las obras se realizaran conforme al pueblo lo demanda”, concluyeron.